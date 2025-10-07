El idílico pueblo de la Sierra de Madrid para disfrutar de la naturaleza este otoño

Si vives en Madrid capital y este fin de semana te apetece desconectar junto con tu familia o amigos, en la Sierra de Madrid hay un pueblo precioso para disfrutar de la naturaleza. El contacto con el medio natural tiene muchísimos beneficios para la salud: estimula la creatividad, reduce el estrés, refuerza el sistema inmune, aumenta la concentración y la memoria… ¡Merece mucho la pena!

Se trata de Puebla de la Sierra, un pequeño municipio de apenas 60 habitantes situado a 110 kilómetros de distancia de la capital. Su origen data del siglo XIII, aunque no se convirtió en villa asta el siglo XV de la mano del Marqués de Santillana.

En la segunda mitad del siglo XVIII vivió su mayor época de esplendor, y la población de la villa llegó a ser de 313 habitantes. Hasta mediados del siglo XX se llamaba Puebla de la Mujer Muerta, un nombre cuanto menos curioso, el cual se debía a que las montañas de la localidad tenían forma de mujer fallecida.

A pesar de tener una población de tan sólo 60 habitantes en la actualidad, es uno de los pueblos más grandes de la Comunidad de Madrid, con una superficie de 57,70 kilómetros cuadrados. Puebla de la Sierra está en la Sierra del Rincón, catalogada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

El pueblo más bonito de la Sierra de Madrid

Poco antes de llegar a Puebla de la Sierra desde Madrid, se encuentra la Presa del Villar en el curso bajo del río Lozoya. Merece la pena detener el coche unos minutos para disfrutar de las vistas. La Presa del Villar es el embalse más antiguo de la Comunidad de Madrid que continúa en funcionamiento.

En el pueblo de la Sierra de Madrid destaca la Iglesia de la Purísima, construida en el siglo XVII. Durante la Guerra Civil sufrió muchos daños. Justo al lado está el Ayuntamiento y un mirador a las montañas. Otros puntos de interés son la fragua, el lavadero y la fuente árabe.

Para disfrutar del entorno natural, la senda por los robles centenarios es una de las mejores de la zona. Una ruta circular muy sencilla que comienza en Puebla de la Sierra y tiene una longitud de 2,85 kilómetros. El desnivel es de apenas 70 metros, y se tardan unos 45 minutos en recorrerla.

El Valle de los Sueños es uno de los principales atractivos turísticos de Puebla de la Sierra. Un museo al aire libre de arte moderno en el que se pueden observar más de 100 obras de arte donadas por 63 escultores. Nació de la mano de Federico Eguía, un artista natural de la localidad.