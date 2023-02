La historia más divertida: este es el origen de la expresión ‘cargar con el muerto’

En nuestro día a día utilizamos multitud de expresiones de las que, a pesar de saber cuál es su significado, desconocemos su origen. Una de las más empleadas es ‘cargar con el muerto’, que significa que debemos hacernos responsables de alguna situación negativa que ha ocurrido. Ahora, gracias a un vídeo compartido en TikTok por el usuario @clases_particularesavila, hemos descubierto de dónde viene esta expresión.

Para conocer su origen, tenemos que remontarnos a la Edad Media. Cuando aparecía un cadáver en una población en extrañas circunstancias y que nadie pudiera identificar y costear los gastos del entierro, todo el mundo tenía que pagar una multa.

Por este motivo, cuando aparecía un cadáver que cumpliera estos requisitos, los vecinos intentaban sacarlo del pueblo y dejarlo en el pueblo vecino antes de que lo vieran las autoridades. Fue así como surgió la expresión ‘cargar con el muerto’ que se sigue utilizando a día de hoy.

Expresiones en español

Además de ‘cargar con el muerto’, hay otras expresiones con un origen de lo más curioso.

No dar un palo al agua

Esta expresión nació en el mar y se utiliza para decir que una persona es vaga y no presta su ayuda a los demás. Los marineros decían esto a quienes no hacían ni siquiera el esfuerzo de acercarse al agua para echar la caña. Los historiadores también creen que la palabra «palo» se refiere a los remos y, por lo tanto, a los marineros que no ayudaban a remar.

Estar en Babia

Al igual que ‘cargar con el muerto’, el origen de ‘estar en Babia’ también se remonta a la Edad Media. La Corte de León tenía un lugar de descanso situado en Babia. Por lo tanto, ‘estar en Babia’ hace alusión al hecho de estar ausente, completamente ajeno a lo que ocurre alrededor.

Ponerse las botas

Se utiliza cuando alguien disfruta mucho de un placer, sobre todo en lo que se refiere a la comida. En la antigüedad, las botas eran un distintivo de caballero que guardaba riquezas, ya que los pobres usaban zapatos.

Costar un ojo de la cara

Esta es una de las expresiones más utilizadas para hacer referencia a algo que cuesta mucho dinero. El explorador Diego de Almagro llegó a América en el siglo XVI. En 1524 se embarcó en una expedición en la que tuvo que ayudar a Francisco Pizarro, con la mala suerte de que una flecha indígena cayó en su ojo y le dejó tuerto.