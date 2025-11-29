La gigafactoría de 3.000 millones que se construirá en Valencia: su tamaño equivale a 163 campos de fútbol

La construcción de la gigafactoría PowerCo en Sagunto, Valencia, representa un hito en la industria de las baterías para vehículos eléctricos. Este complejo industrial de 3.000 millones de euros, cuya extensión alcanza las 130 hectáreas (equivalentes a 163 campos de fútbol), es una de las instalaciones más avanzadas de Europa para la producción de celdas de baterías para coches eléctricos. La planta forma parte de la estrategia de Volkswagen para reforzar la cadena de valor del vehículo eléctrico y la industria verde en el continente.

El proceso de construcción avanza a bien ritmo, con 1.400 personas trabajando, de las cuales 300 son empleados directos de Powerco. Según el plan previsto, la producción de las primeras celdas de litio comenzará en septiembre de 2026; la primera fase estará centrada en la fabricación de celdas de litio fosfato de hierro (LFP), que se enviarán a las plantas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra), para abastecer los modelos eléctricos de Volkswagen y sus marcas asociadas. En el futuro, se incorporarán celdas con químicas más avanzadas, como las de níquel, manganeso y cobalto (NMC), y más adelante, las de estado sólido, que prometen mejorar la eficiencia y capacidad de almacenamiento de las baterías.

Gigafactoría PowerCo en Sagunto, Valencia

El corazón de la gigafactoría PowerCo serán sus salas blancas, donde se llevará a cabo el proceso de fabricación de las celdas. Estas salas están diseñadas para mantener una temperatura constante de 21 grados Celsius, con humedad por debajo del 1% y sin partículas contaminantes.

Por su parte, las salas secas se utilizarán para los componentes más sensibles de las celdas, como los electrolitos, que pueden reaccionar con la humedad. La compañía surcoreana K-Ensol es la encargada de construir y poner en marcha estas salas blancas y secas, con el objetivo de crear un entorno de trabajo completamente aislado de cualquier tipo de contaminante externo.

Una de las prioridades de la gigafactoría PowerCo en Valencia es garantizar un flujo constante de materiales y un sistema logístico eficiente. El centro logístico, que ya se está construyendo, tiene capacidad para manejar más de 400 toneladas de materiales a diario. Este edificio está diseñado para ser totalmente automatizado y tendrá una capacidad de almacenaje de unos 12.000 palets.

La planta también estará conectada a la red ferroviaria, lo que facilitará el transporte de materiales y productos acabados. De hecho, Powerco apuesta por la utilización del ferrocarril como principal medio de transporte, dado que permite un envío más sostenible y eficiente de las celdas a las distintas plantas de ensamblaje en Europa.

Según han explicado el director financiero de Powerco, Javier Rivera, y otros responsables de área durante una visita a la construcción que la empresa levanta en Sagunto, «la localización en Europa de la fabricación de las celdas de las baterías, así como de la cadena de valor necesaria para la fabricación de estas celdas, son elementos estratégicos para garantizar una industria resiliente, una industria competitiva y una industria independiente».

Impacto económico y generación de empleo

El impacto económico de la gigafactoría no sólo se limita a la inversión inicial de 3.000 millones de euros, sino que también se reflejará en la generación de empleo. Se espera que, a medida que la planta entre en funcionamiento, se necesiten unos 500 nuevos empleados durante 2026 para cubrir las necesidades de la primera fase de producción.

«PowerCo España es la segunda giga factoría de PowerCo. Ubicada en Sagunto (Valencia), la planta supone una inversión de más de 3.000 millones de euros y creará más de 3.000 empleos directos. Con el foco puesto en atraer el mejor talento y fomentar un futuro sostenible, la compañía aspira a convertirse en el centro de electromovilidad y en un referente tecnológico en la fabricación de celdas de baterías en el sur de Europa. La alta calidad de vida de Valencia, su hermoso clima mediterráneo y su creciente ecosistema de startups, la convierten en un lugar ideal para la innovación y el crecimiento», detalla PowerCo en su web.

Sostenibilidad y compromiso ambiental

Uno de los pilares de la gigafactoría Powerco es su compromiso con la sostenibilidad. La planta está diseñada para minimizar su impacto ambiental, utilizando tecnología avanzada para gestionar tanto el consumo energético como los residuos. Además, la automación y el uso de vehículos autónomos dentro de las instalaciones permiten reducir tanto la huella de carbono como el riesgo de contaminación. La planta está concebida como un modelo de industria verde, alineada con las políticas europeas de transición energética y de movilidad eléctrica.

A pesar de que el plazo inicial estimado para la apertura de la gigafactoría PowerCo en la provincia de Valencia era julio de 2026, los últimos informes apuntan a que la producción no comenzará hasta septiembre de 2026. El segundo bloque de la planta, que duplicará la capacidad de producción, comenzará a operar a lo largo de 2027, lo que permitirá a Powerco consolidarse como uno de los actores principales en la fabricación de celdas de baterías para vehículos eléctricos en Europa.