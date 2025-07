La función de tu móvil que desespera a los expertos: te pone en peligro y hay que desactivarla cuanto antes

Vivimos hiperconectados. Ya sea por trabajo, ocio o pura costumbre, nuestros dispositivos móviles están encendidos y conectados todo el tiempo. Tener el WiFi activado es una rutina automática, algo que rara vez cuestionamos. Lo usamos sin pensar, confiando en que todo funcionará como debe y que, si estamos conectados, es para ahorrar datos móviles o mantenernos al día con lo que ocurre en el mundo. Pero lo que muchos no saben es que esta función del móvil se convertir en una vulnerabilidad muy peligrosa.

Expertos en ciberseguridad están lanzando una advertencia clara y urgente: si sales de casa, desactiva el WiFi de tu teléfono. No se trata de una exageración ni de una paranoia infundada. La razón detrás de esta recomendación es sencilla: al tener el WiFi activado fuera de casa, tu dispositivo puede conectarse automáticamente a redes desconocidas o públicas, sin que tú lo sepas, y convertirse en una puerta de entrada para los hackers. Lo preocupante es que estas amenazas no son visibles; simplemente ocurren en segundo plano.

La función del móvil que debes desactivar

¿Quién no ha aprovechado una red WiFi gratuita en una cafetería, aeropuerto o centro comercial? Resulta muy tentador, pero detrás de muchas de estas conexiones abiertas puede esconderse algo muy peligroso: ciberdelincuentes atentos a cada movimiento digital.

Algunos hackers crean redes falsas con nombres similares a los de los establecimientos, como «FreeAirportWiFi» o «Café_Gratis», esperando que algún usuario desprevenido se conecte. Una vez dentro, tienen acceso a datos personales, actividad de navegación, contraseñas y hasta sesiones activas de tus cuentas bancarias o redes sociales. Y no necesitas hacer nada especial para que esto ocurra. Sólo con estar conectado, ya estás en riesgo.

Lo más preocupante es que tu móvil, si tiene activada la función de conexión automática, puede vincularse solo, sin que te des cuenta. Eso significa que podrías estar enviando datos a un servidor desconocido mientras crees que estás revisando tus mensajes de WhatsApp.

La advertencia de los expertos

Organismos internacionales de ciberseguridad, como la agencia BSI en Alemania, y expertos en protección digital de todo el mundo, llevan tiempo advirtiendo sobre este problema. Lo que antes parecía algo reservado a películas de espías es hoy una amenaza completamente real. Y aunque las tecnologías avanzan, los ciberdelincuentes también lo hacen, adaptando sus métodos para aprovechar cada fallo o descuido.

El acceso no autorizado a un dispositivo permite a un hacker instalar software espía (spyware), ransomware o programas de monitoreo que registran toda la actividad de las víctimas. Esto incluye sus contraseñas, contactos, ubicación en tiempo real y el contenido de sus conversaciones. Incluso pueden activar cámaras o micrófonos sin que lo noten. La mayoría de las personas afectadas por este tipo de ataques no lo descubren hasta que ya es demasiado tarde.

Es habitual pensar que si no estás conectado activamente a una red WiFi, entonces no hay ningún problema. Pero lo cierto es que, incluso sin conexión, tu móvil sigue «buscando» redes disponibles. Cada vez que lo hace, emite señales de identificación que pueden ser captadas por dispositivos de rastreo o estaciones falsas diseñadas para suplantar redes auténticas.

Este tipo de técnicas, conocidas como ataques «man-in-the-middle», son cada vez más habituales. Funcionan interceptando el tráfico entre tu dispositivo y la red a la que te conectas, lo que permite al atacante acceder a los datos sin que tú lo sepas. Y sí, esto puede suceder tanto en Android como en iPhone.

Automatizar el WiFi

Si te parece tedioso activar y desactivar el WiFi cada vez que entras o sales de casa, no te preocupes. La tecnología también te permite automatizar este proceso, y así mantener tu seguridad sin tener que recordarlo manualmente todo el tiempo. La buena noticia es que tanto en Android como en iPhone existen herramientas para hacerlo.

En dispositivos Android, puedes usar aplicaciones como IFTTT (If This Then That), que permiten programar acciones automáticas según tu ubicación. Por ejemplo, puedes configurarla para que se active el WiFi cuando llegues a casa y se apague al salir. Sólo necesitas establecer los parámetros una vez y la app se encargará del resto.

En el caso de los usuarios de iPhone, basta con utilizar la app «Atajos» que ya viene integrada en el sistema. Dentro de la sección «Automatización», puedes crear una rutina que encienda o apague el WiFi según tu ubicación. Así, si seleccionas tu casa como punto de referencia, el dispositivo se conectará únicamente cuando estés allí y se desconectará automáticamente al salir.

En un mundo donde la información es uno de los bienes más preciados, proteger nuestros datos personales debería ser una prioridad. Desactivar esta función del móvil cuando salgas de casa es una decisión simple, rápida y efectiva. No es alarmismo: es prevención. Porque al final del día, lo más importante no es sólo tener Internet, sino tenerlo seguro. Y eso empieza con decisiones como ésta.