Los teléfonos móviles son cada día más inteligentes, diseñados para mucho más que para hacer fotos y llamadas, en muchos casos incluso con funcionalidades que pueden servir de ayuda para salvarte la vida en una situación de emergencia. Hoy te contamos cuál es la función secreta del iPhone que te ayudará si estás en peligro, por lo que es muy importante que sepas cómo activarla… ¡toma nota!.

Todos los teléfonos móviles, sea cual sea su marca, suelen tener funcionalidades medio escondidas que mucha gente desconoce porque no están a la vista o no se habla tanto de ellas, pero en muchos casos pueden resultar de gran utilidad, especialmente cuando pueden incluso salvarte la vida, como en este caso.

Cómo activar SOS Emergencia en el iPhone

SOS Emergencia es una de las aplicaciones que vienen ya preinstaladas en el iPhone pero que lo cierto es que mucha gente no conoce su existencia, por lo que no la configura, pero hacerlo puede suponer una gran ayuda en caso de peligro por tu vida, por ejemplo si has tenido un accidente o una situación que pone en grave riesgo tu salud, por el motivo que sea. Estos son los pasos para activar SOS Emergencia en el iPhone:

Lo primero que tienes que hacer es presionar al mismo tiempo los botones laterales derecho y el izquierdo superior, el de subir el volumen. Esta es la misma acción que cuando quieres apagar el iPhone, por lo que es muy probable que sepas hacerla fácilmente. Verás que en la pantalla te aparece la opción de apagar el teléfono pero también otra opción que dice ‘Llamada SOS’, y es ese botón el que debes deslizar cuando te encuentras en una situación de emergencia. Al activar esa llamada de emergencia aparecerá una cuenta regresiva que, cuando llegue a cero, el dispositivo comenzará a emitir un sonido de alerta. Si al terminar de sonar la alerta presionas nuevamente los botones laterales, el iPhone llamará automáticamente a los servicios de emergencia. Tras realizar esa llamada de forma autónoma, el dispositivo enviará un mensaje de texto a tus contactos de emergencia para advertirles de tu ubicación actual, aunque en este caso puedes cancelar el envío si prefieres que no se realice.

Como ves, activar SOS Emergencia en el iPhone es muy fácil, y es recomendable también configurar ‘Datos médicos’ para que en caso de accidente los servicios de emergencia que te atiendan puedan ver rápidamente tus datos médicos más relevantes, así como tus contactos de emergencia establecidos para llamarlos.