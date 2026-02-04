Un farmacéutico lanza la advertencia definitiva: tira las patatas inmediatamente si ves esto

La patata es uno de los alimentos más populares del mundo por su amplio abanico de beneficios para la salud y su versatilidad en la cocina. En España tenemos multitud de platos que tienen la patata como ingrediente principal, como la tortilla o la ensaladilla. Sin embargo, cuando no se conserva como es debido, se puede convertir en un verdadero riesgo para la salud. En los últimos días, se ha hecho viral en redes sociales el vídeo en el que el farmacéutico Álvaro Fernández advierte sobre los peligros de las patatas germinadas: «Tírala porque ya no te la puedes comer», ha afirmado con contundencia.

Más allá del aspecto del tubérculo, cuando una patata empieza a germinar, activa sus sistemas de defensa natural, aumentando la concentración de chaconina y solanina, dos glicoalcaloides tóxicos presentes de forma natural en ella. Si bien es cierto que estos compuestos protegen la planta frente a bacterias, insectos y hongos, en el cuerpo humano puede provocar reacciones adversas si se consumen en grandes cantidades. Algunos de los síntomas más comunes son vómitos, diarrea y náuseas, aunque la toxicidad puede variar en función del peso, la edad y el estado de salud de quien ha ingerido la patata germinada.

¡No te comas las patatas si ves esto!

#farmaceutico #salud #nutricion #seguridadalimentaria ♬ sonido original – Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez ❌ Si una patata ha germinado… NO es buena idea comértela Y no, no es solo porque “esté fea”. 👉 Cuando la patata empieza a brotar, aumenta la solanina, una sustancia tóxica natural que se concentra sobre todo en: • Los brotes • Las zonas verdes • La piel ⚠️ ¿El problema? La solanina no se elimina al cocinar y puede provocar molestias digestivas, dolor de cabeza o malestar. 💡 Regla rápida: • Brotes largos o patata verde → 🗑️ mejor tirarla • Brote pequeño y patata firme → no es lo ideal, pero habría que pelar y retirar muy bien. En la cocina, no todo lo que parece aprovechable, lo es 🥔❌ #farmaceuticofernandez

«Iba a preparar unas patatas al horno y me he encontrado con estas al fondo de la despensa. A saber cuánto tiempo llevan ahí. Sólo son brotes, que no son lo mismo que raíces, pero parecen un alien que está empezando a crecer. El caso es: ¿qué hacer con esta patata? Pues nada, tirarla, porque ya no te la puedes comer. Y es que las patatas, al empezar a germinar, activan sus sistemas de defensa natural, aumentando la cantidad de chaconina y solanina, dos glicoalcaloides tóxicos que pueden producir náuseas, diarrea y vómitos. Y como la solanina es resistente al calor, cocinarla no la elimina, así que si no quieres encontrarte mal, no te la puedes comer», explica Álvaro Fernández.

Uno de los aspectos que más preocupa a los expertos en salud y seguridad alimentaria es que la solanina es resistente al calor. Por lo tanto, el hecho de hervir o cocinar la patata no elimina el riesgo de intoxicación. Teniendo esto en cuenta, el farmacéutico hace especial hincapié en que el consumo de patatas con brotes no es seguro, así que lo mejor es tirarlas.

Pero, ¿cómo comienza el proceso de germinación? Se da cuanto el tubérculo detecta que las condiciones de temperatura, humedad y luz son favorables para desarrollar nuevas plantas. En este contexto, emergen brotes de los «ojos» de la patata y, aunque puedan parecer inofensivos, son la señal definitiva de que los niveles de solanina y chaconina se han disparado.

Más allá de la germinación, la exposición a la luz también aumenta la producción de solanina, haciendo que la piel de las patatas se torne de color verde. Precisamente, el cambio de color es un indicador claro de toxicidad, y en ningún caso se debe subestimar. El mensaje de Álvaro Fernández, más allá de advertir sobre los riesgos de consumir patatas germinadas, también sirve como recordatorio de la importancia de almacenarlas correctamente.

Lo ideal es mantenerlas en lugares frescos, ventilados y oscuros, evitando la exposición directa a la luz y las altas temperaturas. A la hora de cocinarlas, conviene revisar si alguna tiene brotes visibles, aspecto arrugado o partes verdes; si es así, lo más seguro es desechar toda la patata.

Finalmente, la Fundación Española de Nutrición recuerda que «es una fuente de nutrientes y sustancias no nutritivas como potasio, vitamina C, vitamina B6 y carotenoides. En su composición destaca el contenido en hidratos de carbono, mayoritariamente en forma de almidón, y una pequeña proporción como glucosa, fructosa y sacarosa. El ser uno de los vegetales con mayor contenido en almidón explica su aporte calórico, que es de 88 kcal por cada 100 gramos de patata. La fibra está presente en cantidades discretas. La patata es fuente de vitamina C y minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Además, contiene carotenoides, siendo la violaxantina, anteraxantina y luteína los más abundantes, mientras que la neoxantina, beta-criptoxantina, zeaxantina».