A los fans de M&M’s se les hará la boca agua: hay un nuevo sabor

Un nuevo sabor llega para hacer que los fans de M&M’s se les haga la boca agua, son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los alimentos que tenemos en nuestro poder. Este clásico aperitivo o picoteo ideal para ver la televisión o alguna película, se adapta a los nuevos tiempos. Tal y como vemos en algunos lugares del mundo, no todos los sabores de estos alimentos son iguales. Los dulces, puede ser más o menos dulces o tener algunas cualidades muy diferentes.

Los fans de esta marca conocen muy bien la manera en la que descubrirán lo mejor de uno de esos aperitivos con historia que no puede faltar. Los nuevos sabores compiten directamente con los viejos.

Los sabores evolucionan a medida que aumenta la demanda de determinados elementos que tenemos en nuestro poder. Es hora de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar de convertirse en el mejor aliado de estos días en los que necesitamos descubrir lo mejor de un tipo de picoteo espectacular.

Sin duda alguna, deberemos empezar a cuidarnos un poco más y hacerlo de la mejor forma posible.

Los sabores de cada lugar del mundo son propios de aquellos que quieren degustar en primera persona una mezcla de ingredientes que serán esenciales.

Tal y como nos explican desde la web de M&M: «Los MM fueron creados en 1941 por dos socios, Forrest Mars Sr. y Bruce Murrie. Querían crear un dulce que fuera fácil de transportar y que no se derritiera con el calor. Por eso optaron por hacer caramelos de tamaño pequeño y cubiertos de chocolate. La «M» en M&M’s representa los apellidos de los dos creadores: Mars y Murrie . Los M&M originales solo estaban disponibles en marrón, amarillo y rojo. No fue sino hasta la década de 1950 que se agregaron a la mezcla los primeros M&M verdes . Desde entonces, los MM han venido en una variedad cada vez mayor de colores y sabores. Hoy en día, puede encontrar M&M’s en colores como azul, rosa y morado, y sabores como mantequilla de maní, pretzel y almendra. Al principio, los M&M solo estaban disponibles en los Estados Unidos. Pero a fines de la década de 1950, los dulces se exportaron a otros países y su popularidad aumentó rápidamente. Hoy en día, los M&M se venden en más de 100 países de todo el mundo. Los MM originales se fabricaban con una cubierta dura , pero en 1954 se modificó el caramelo para que fuera más blando. Este cambio hizo posible comer el dulce sin romperse los dientes, lo que lo hizo aún más popular. El eslogan icónico » Se derrite en la boca, no en las manos » se usó por primera vez en la década de 1970. Este eslogan, que todavía se usa hoy en día, resume perfectamente el punto de venta único del dulce, a saber, que no se derrite en las manos».

Este es el nuevo sabor de M&M que nos hará la boca agua

Los fans de este dulce estarán de enhorabuena al descubrir un sabor de esos que está muy de moda. En general, todos los frutos secos son tendencia, en especial, si tenemos en cuenta que deberemos estar preparados para comer un alimento que puede darnos un poco de energía en el momento adecuado.

La web de la marca nos dice que: «Peanut M&M’s ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos de los fans en la alineación principal de M&M’s. Y, a pesar de que la marca ha iterado en sus dulces rellenos de maní antes (como el sabor de Peanut Toasted Holiday de tiempo limitado del año pasado), solo hay otro sabor M&M’s de maní disponible durante todo el año: Dark Chocolate Peanut M&M’s. Ahora, siguiendo la dulce versa de los M&M’s de maní durante la temporada de vacaciones del año pasado, que se hicieron con cacahuetes tostados infundidos con canela, vainilla, azúcar especiado y caramelo, M&M’s está lanzando un nuevo caramelo de maní tostado con miel. Los nuevos M&M’s de maní asado con miel cuentan con el exclusivo chocolate con leche y caramelos de M&M relleno de un nuevo maní tostado glaseado con miel».