La extraña costumbre de los alemanes que deja sin palabras a una española

Cada años visitan España cientos de miles de turistas alemanes y muchos de ellos sientan bases en la península ibérica enamorados del buen clima, gastronomía, cultura y, en definitiva, todas las joyas que atesoran a nuestro país, el considerado por muchos como el mejor del mundo para vivir. Los alemanes llegan a España con sus costumbres diarias y una de ellas ha llamado la atención a una joven española que se ha hecho viral en las redes sociales tras contar una curiosa anécdota que cuenta con miles de reproducciones.

Celia Herráez se llama la joven española en cuestión que contó a través de las redes sociales una bonita experiencia que tuvo con un grupo de turistas alemanes mientras estaba sentada en una terraza tomando un café. La chica se encontraba sola con la terraza vacía y un grupo de alemanes se sentaron junto a ella para compartir mesa, un acto que parece raro en nuestro país pero que es no es tan raro fuera de nuestras fronteras.

«Ley de atracción es estar tomando el café tranquilamente sola y que tres alemanes random se sienten en mi mesa estando todas las demás en la terraza vacías. Iguálamelo», escribió en su perfil de las redes sociales la joven española a la vez que adjunto un vídeo para explicar la situación en la que tres personas desconocidas se habían sentado a su lado para compartir mesa.

Este vídeo cuenta con miles de reproducciones en las redes y muchos usuarios han querido arrojar algo de luz sobre una acción que para los alemanes en cuestión no es nada rara. ¿El motivo? En ciertas zonas de Europa las personas se suelen sentar junto a otros desconocidos en una terraza con el objetivo de interactuar mientras toman un café, por ejemplo. «Probablemente no sabían que en España no es habitual», respondió otra persona a su vídeo. «En lugares como Alemania, compartir mesas es una práctica normal y aceptada», afirmó otro. «Es que allí hacen eso. Las mesas suelen ser grandes y te sientas al lado de gente random, es súper gracioso», apuntó otra persona.

Los alemanes que vienen a España

Millones de turistas alemanes vienen a España cada año y el año pasado 2023 el número ascendió hasta los 10,8 millones, siendo un 10,6% más que en el año 2022. Estos turistas se dejaron a lo largo de los 12 meses un total de 12,9 millones de euros, un 12,6% más que en el año anterior. Siempre se ha dicho que el destino preferido de los turistas germanos es la zona de Mallorca pero cientos de miles de ellos visitan durante todo el año todos los puntos de la península ibérica.

Los alemanes ocupan el tercer puesto de la lista de los turistas que visitan España a lo largo del año. El primero en el ranking suele ser Reino Unido, con 17,3 millones de turistas en 2023 representando un aumento del 14,6% respecto a 2022. Los británicos gastaron en España el pasado año gastaron en 2023 más de 19.000 millones de euros, un 16,3% más que en 2022 y un 11,8% por encima de 2019.

En segundo lugar y por delante de Alemania está Francia, país vecino y que en 2023 ha proporcionado 11,8 millones turistas a España, un crecimiento del 17% sobre 2022 y del 6% respecto a 2019. En cuanto al gasto anual de los turistas franceses ascendió a 9.767 millones de euros, superior en un 19,7% a 2022 y en un 28,6% en comparación con 2019. A la cabeza de los países con mayor crecimiento en 2023 está Estados Unidos, cuyos nacionales que visitan España han aumentado un 38,7% respecto a 2022 y un 16,9% en relación a 2019.

La comunidad preferida por los turistas

Cataluña es la comunidad autónoma de España preferida por los turistas extranjeros que visitaron la península ibérica en 2023. Cataluña lidera la lista de destinos preferidos por los turistas con más de 18 millones de visitantes, un 21,2% más que en 2022. En segundo lugar está Baleares, con más de 14 millones de turistas y un crecimiento del 9,1, y completa el podio las Islas Canarias, con 13,9 millones turistas en 2023 y aumento del 13,1% con respecto a 2002.

La Comunidad Valenciana es cuarta con 10,4 millones de turistas recibidos (un 21,8% más que en 2022) y Madrid, que es la comunidad que más crece interanualmente en 2023, un 29,6%, hasta superar los 7,5 millones. El resto de comunidades crecen en conjunto un 23,8% respecto al año pasado 2022. Todo hace indicar que en 2024 se superan todos lo registros históricos de 2023.