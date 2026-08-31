Los expertos en psicología lo confirman: a partir de los 60 años las personas se vuelven más serias y reservadas no por la edad, sino porque ya no les interesan las relaciones sociales

Las personas a partir de los 60 años se vuelven más serias y reservadas, no por la edad, sino porque ya no están interesadas por las relaciones sociales, lo confirman los expertos en psicología. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de elementos que tenemos en mente y que quizás hasta ahora no sabíamos que debíamos empezar a ver llegar. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que sumamos años y quizás queremos ver llegar un poco más de felicidad a nuestra vida, aunque nadie más lo sepa.

Cada vez que cumplimos años es un momento de alegría, estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué pasa cuando las relaciones sociales pasan a un segundo plano o quizás no nos interesa tanto conservarlas.

Lo confirman los expertos en psicología

Los expertos en psicología no dudan en darnos algunos detalles que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un importante cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

La realidad que puede acabar siendo lo que nos dará en este tiempo lo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. El ser humano es un ser social, necesita de estas amistades y entorno con los que se relaciona día a día. Es algo que se ha acabado interponiendo de una manera que quizás nadie hubiera imaginado.

La psicología nos acaba confirmando una manera de relacionarnos que a medida que sumamos años, vamos viendo llegar a nuestro día a día. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Las prioridades cambian y lo hacen de tal forma que debemos prepararnos para afrontar una suma de años que implica determinados cambios personales.

Parece que las relaciones personales van cambiando y se cumplen una serie de premisas que se ven modificadas con el paso del tiempo. Los expertos en psicología confirman lo que parecía imposible.

A partir de los 60 años las personas se vuelven más serias y reservadas no por la edad, sino porque ya no les interesan las relaciones sociales

Las relaciones sociales pasan a un segundo plano cuando las personas suman años y lo hacen de tal forma que deberemos empezar a ver llegar determinados cambios. Una novedad que a partir de los 60 años será más evidente, no queremos más, sino menos y mejor. No son tan amplias las relaciones sociales por un detalle esencial.

Un reciente artículo de la revista Cottonwood Psicology nos explica que: «Hay una razón por la que muchos adultos mayores socialmente prósperos mantienen la charla de salud breve. Los objetivos cambian con la edad. En una entrevista de Stanford, Laura Carstensen explica: «Los humanos son, hasta donde sabemos, la única especie que monitorea el tiempo que nos queda a lo largo de nuestras vidas». Esa conciencia puede empujarte hacia conversaciones que se sientan emocionalmente nutritivas. Si quieres compartir algo relacionado con la salud, un formato simple te ayuda. Da una breve actualización, nombra un sentimiento y luego pivota a algo compartido. Puedes decir: «Lo estoy manejando y estoy aliviado», luego preguntar sobre su jardín, su libro, sus nietos o su fin de semana. A veces, el movimiento más amable es guardar los detalles más profundos para una persona de confianza que tenga el tiempo y el ancho de banda. Esa elección protege el papel de todos en la relación. Los amigos siguen siendo amigos y la conversación sigue siendo humana».

Siguiendo con la misma explicación: «Mi amigo una vez se inclinó en un evento comunitario y susurró: «¿Escuchaste lo que pasó con la hija de tal y tal?» Sentí mis hombros tensos. Apenas conocía a la familia. También sabía que me estaban invitando a una historia que no tenía derecho a llevar. Cuando compartes la información privada de salud o familiar de otra persona, pones al oyente en un lugar extraño. O se unen y se arriesgan a convertirse en parte de una cadena de rumores, o se retitan y parecen fríos. Ninguna de las dos opciones genera confianza. He visto a adultos mayores socialmente capacitados manejar esto con una moderación casi elegante. Dirán algo como: «Han tenido una temporada difícil», y luego pasarán directamente a: «¿Cómo estás aguantando últimamente?» Aterrigue como cariñoso y mantiene intacta la dignidad. También hay un ángulo de salud más amplio aquí. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento recuerda a los lectores que las conexiones sociales son importantes para el bienestar y afirma: «Todo el mundo necesita conexiones sociales para sobrevivir y prosperar». La confianza es parte de la conexión. El respeto por la privacidad fortalece la confianza rápidamente. Si te encuentras a punto de compartir, prueba un filtro silencioso. Pregunta: «¿Diría esto si estuvieran parados aquí?» Si la respuesta se siente inestable, mantenla general, mantenla amable y sigue avanzando».