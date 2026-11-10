Expertos en climatización y fontanería coinciden: «Asegúrate de seguir estos pasos para garantizar un óptimo funcionamiento»

Queda poco más de un mes para que llegue el invierno, así que es el momento de comprobar si el sistema de calefacción funciona correctamente. Unos radiadores que no calientan por igual, una presión inadecuada en la caldera o una mala distribución del calor pueden afectar tanto al confort de la vivienda como al consumo energético.

«Asegúrate de seguir estos pasos para garantizar un óptimo funcionamiento», recomiendan los expertos en climatización y fontanería. Desde revisar las llaves de paso y comprobar la presión de la caldera hasta purgar los radiadores, existen una serie de medidas sencillas que permiten poner a punto la instalación.

Cómo poner en marcha la calefacción antes del invierno

«El invierno se acerca y es el momento perfecto para preparar tu sistema de calefacción. Si te preguntas cómo poner en marcha la calefacción central o cómo encender la caldera correctamente, aquí tienes unos consejos super útiles para asegurar un funcionamiento óptimo y eficiente», explica el fontanero.

Antes de poner en marcha la calefacción, conviene realizar una primera comprobación. Hay que asegurarse de que las llaves de paso estén abiertas y revisar que no existan posibles fugas de agua en las tuberías o los radiadores, ya que podrían ocasionar daños en la instalación.

También es importante facilitar la circulación del calor por las habitaciones. Para ello, los radiadores deben permanecer despejados, sin muebles, cortinas ni prendas de ropa delante o encima, ya que estos elementos dificultan que el aire caliente se distribuya correctamente.

Otro aspecto que no se debe pasar por alto es la presión de la caldera. Para que funcione como es debido, el manómetro debe marcar entre 1 y 1,5 bares, aunque el valor recomendado puede variar según el modelo y las indicaciones del fabricante. Una presión demasiado baja puede impedir que el sistema funcione con normalidad. Asimismo, en invierno, conviene subir las persianas y abrir las cortinas durante las horas de sol. Esta medida permite aumentar la temperatura interior sin consumir energía y reduce la necesidad de recurrir a la calefacción.

La ubicación del termostato también influye en el funcionamiento del sistema. Lo ideal es colocarlo alejado de fuentes de calor, como lámparas o radiadores, y de corrientes de aire procedentes de puertas y ventanas. Así se evitan mediciones incorrectas. Por último, es aconsejable comprobar si los radiadores necesitan una purga. Cuando la parte superior permanece fría mientras la inferior se calienta, puede haber aire acumulado en su interior.

Mario Rial Axpe, responsable del departamento técnico de CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos), señala que «el purgado de los radiadores es una tarea fundamental para el buen funcionamiento de una instalación de calefacción, ya que la presencia de aire puede afectar a su rendimiento e incrementar el consumo de energía». Toma nota de los pasos a seguir:

Apaga la calefacción y espera unos minutos antes de empezar. Localiza la válvula de purga, que suele estar en la parte superior del radiador. Con ayuda de una llave específica o una moneda, gírala lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Al hacerlo, comenzará a salir el aire acumulado y se escuchará un silbido. Esto indica que lo estás haciendo bien. Mantén la válvula abierta «hasta que salga agua de manera constante; esta es la manera de saber si la intervención se ha realizado correctamente. De este modo, conseguimos que expulse el aire que contenga», explica el portavoz de CONAIF. En cuanto salga agua de forma continua, cierra la válvula rápidamente, pero sin apretarla en exceso. Después, limpia cualquier resto de agua que haya quedado en la superficie del radiador para que no se oxide. Una vez purgados todos los radiadores, comprueba la presión del agua de la caldera, que debe mantenerse entre 1 y 1,5 bares. Si el nivel ha bajado, es necesario recuperar la presión utilizando la llave o el mecanismo de llenado de la caldera, siguiendo las instrucciones del fabricante. Para terminar, comprueba que los radiadores vuelven a calentarse de manera uniforme y que no quedan zonas frías en la parte superior.

Consejos prácticos

Mantener una temperatura de unos 21 °C es suficiente para disfrutar de un ambiente agradable en casa, siempre que se utilice ropa adecuada. No es necesario subir demasiado el termostato para sentirse cómodo, ya que cada grado adicional supone un coste aproximado del 7%.

Por la noche, lo más recomendable es apagar la calefacción. A la mañana siguiente, conviene ventilar primero las habitaciones y cerrar las ventanas antes de volver a encenderla. También es aconsejable aprovechar la luz del sol para calentar las estancias de forma natural.

Otra medida interesante consiste en instalar válvulas termostáticas en los radiadores o termostatos programables. Estos dispositivos son muy sencillos de utilizar y permiten un ahorro energético de entre el 8 y el 13%.

Por último, cuando llegue el momento de renovar el sistema de climatización, se puede valorar la instalación de alternativas eficientes , como las bombas de calor mediante aerotermia o geotermia, así como instalaciones que utilicen energías renovables, entre ellas la biomasa o la energía solar térmica.