Sánchez no va al funeral por cobarde

Felipe González se define a sí mismo como «un cristiano con minusvalía, al haber perdido la fe». José Luis Rodríguez Zapatero dice que es agnóstico y defiende una visión laica de la sociedad. José María Aznar siempre ha manifestado públicamente sus raíces cristianas y su vinculación con la fe católica, mientras que Mariano Rajoy, pese a autodefinirse como católico, nunca ha dejado que se le notara mucho. Pero las creencias y prácticas religiosas de los expresidentes del Gobierno de España jamás antes habían tenido nada que ver con su asistencia a los funerales católicos de los grandes accidentes ocurridos durante sus mandatos, incluso cuando, de alguna manera, las familias de las víctimas los hicieran responsables a ellos. Cualquier católico asiste por respeto al funeral protestante, judío o musulmán de un amigo y viceversa, aun cuando no se comparta su religión. Es una norma básica de urbanidad.

El 25 de junio de 1987, el cardenal arzobispo de Barcelona, Narciso Jubany, ofició en la Catedral de Barcelona el funeral por las 21 víctimas mortales del sangriento atentado de ETA en Hipercor. El entonces presidente del Gobierno, Felipe González, estuvo allí. El 28 de mayo de 2003, el arzobispo castrense José Manuel Estepa ofició en la base aérea de Torrejón de Ardoz el funeral de Estado por los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42 en Turquía. José María Aznar estuvo presente en la ceremonia.

El 24 de marzo de 2004, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ofició en la Catedral de la Almudena el funeral de Estado por las víctimas mortales de los atentados terroristas del 11-M, que dejaron 193 fallecidos. Aznar también estuvo presente en dicha ceremonia, presidida por los Reyes de España, a la que asistió José Luis Rodríguez Zapatero, entonces secretario general del PSOE y presidente del Gobierno electo.

El 11 de septiembre de 2008, Rouco ofició en la Catedral de la Almudena el funeral de Estado por las 154 víctimas mortales del accidente del avión de Spanair en Barajas. José Luis Rodríguez Zapatero asistió a la ceremonia. El 29 de julio de 2013, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, ofició en la Catedral de Santiago el funeral oficial por las 79 víctimas mortales del accidente ferroviario de Angrois. Mariano Rajoy estuvo allí.

Como todo lo que sale de la boca de Pedro Sánchez, es una mentira del tamaño de la Catedral de Toledo que el presidente del Gobierno no vaya a asistir al funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda «por tratarse de un evento religioso». Eso es tan falso como su tesis doctoral fake, un bulo tan grande como el de que no pensaba amnistiar a Puigdemont y una patraña como la de que, con Bildu, nunca pensaba pactar. Ya siendo presidente del Gobierno, Sánchez ha acudido a los funerales católicos de Montserrat Caballé, en 2018; del expresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en 2022; y de Guillermo Fernández Vara en 2025. También estuvo presente en la misa celebrada por el papa León XIV hace solo cinco meses, en la Sagrada Familia de Barcelona. Es mentira que Sánchez no acuda a misas y funerales católicos.

Sánchez no va al funeral por las víctimas del accidente de Urda por los mismos motivos por los que no fue al de las de Adamuz. En primer lugar, porque no es capaz de sentir ninguna empatía por las víctimas y ofenderlas le importa un comino, lo que entraría dentro de la definición de una psicopatía. En segundo lugar, porque su narcisismo le impide situarse en ningún lugar que no esté absolutamente controlado por sus fuerzas de seguridad para impedir que nadie se pueda acercar a increparle. Y, finalmente, porque, como buen Maquiavelo, calcula que esta ofensa a los sentimientos religiosos de media España puede usarla para polarizar a su favor a todos los que odian a los cristianos y tienen derecho al voto. Una tríada oscura de manual. Sánchez no asiste al funeral de Urda porque es cobarde, egoísta e insensible. A alguien así, es mejor tenerlo bien lejos.