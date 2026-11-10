Una madre busca voluntarios para vivir gratis en un pueblo de Mallorca a cambio de ayudar con las tareas domésticas y hacer las compras

A las ocho y media de la mañana, el coche sale de la finca rumbo a una pequeña escuela de Costitx y la casa se queda en silencio hasta primera hora de la tarde. Ese paréntesis diario marca el ritmo del voluntariado que abordaremos a continuación, radicado en el campo de un pueblo mallorquín, donde una madre y su hijo buscan compañía para el día a día.

El acuerdo pactado es el habitual en este tipo de intercambios, es decir, implica un alojamiento sin coste a cambio de unas horas de ayuda. Lo singular está en los detalles, desde una cocina en la que nunca entra la carne hasta una piscina rodeada de jardín, sin dejar de lado a la anfitriona, que domina tres idiomas y ofrece algo poco usual en estos anuncios: largas conversaciones.

Perfecto para quien quiera vivir gratis en un pueblo de Mallorca: el voluntariado firmado por una madre que necesita ayuda

El anuncio, publicado en la plataforma Workaway, procede de Muro, un pueblo del norte de Mallorca situado a unos 45 kilómetros de Palma.

Lo firma Laura, psicóloga de profesión que trabaja por cuenta propia y vive en el campo con Carel, su hijo de cinco años. El padre del pequeño, de origen alemán, comparte la crianza, así que algunos días el niño pasa la jornada con él.

Y lo primero que hay que aclarar aquí es que la ayuda que pide tiene más que ver con la casa que con hacer de canguro, algo bastante común en este tipo de voluntariados. Eso sí, la convivencia con el pequeño forma parte del intercambio.

Entre semana, madre e hijo salen a las 8:30 hacia una escuela independiente de Costitx (a 25 minutos en coche) y no regresan hasta las 14:30, de modo que el voluntario tiene la casa para él solo durante la mañana.

Cocina vegetariana, apartamento propio y piscina: lo que incluye este intercambio

La tarea principal es cocinar platos vegetarianos, sanos y sabrosos, ya que a Laura muchas veces no le da tiempo a hacerlo entre el trabajo y los trayectos en coche. Según el día, también puede tocar barrer, quitar el polvo o ayudar a subir la compra y colocarla en la cocina.

Por un lado, el anuncio no fija un número de horas, y la propia anfitriona insiste en que los horarios son flexibles y se acuerdan sobre la marcha.

Desde luego, la casa sigue unas normas claras. En ella no se cocina carne, porque la familia es prácticamente vegetariana, y tampoco se puede fumar dentro ni en la terraza.

A cambio, el voluntario se instala en un pequeño apartamento independiente con habitación doble, baño privado y cocina propia, y comparte con la familia la piscina, el jardín y la terraza. Además, hay sitio para aparcar una autocaravana.

Y, por otro lado, el anuncio admite a dos voluntarios a la vez, acepta familias y también a nómadas digitales, que pueden trabajar desde un escritorio en la habitación o con vistas al mar.

Laura habla catalán, castellano e inglés con fluidez y se defiende en alemán, así que ofrece intercambio de idiomas.

Para sumar un extra, propone algo que culinariamente, como mínimo, llama la atención: ella prepara recetas mallorquinas y el voluntario comparte platos de su tierra.

¿Cómo es Muro, el pueblo de Mallorca en el que tiene lugar este voluntariado?

Muro es un municipio de 8.398 habitantes, según el INE, que conserva el aire tradicional de los pueblos del interior mallorquín, aunque su término municipal llega hasta el mar.

Siguiendo esta línea, el casco urbano queda a unos diez kilómetros de la costa, y en su centro destaca la iglesia de San Juan Bautista, un templo gótico junto al que se instala cada domingo el mercado semanal, al lado del ayuntamiento.

A su vez, en la bahía de Alcudia se extiende la playa de Muro, con cinco o seis kilómetros de arena blanca y aguas poco profundas.

Su tramo más virgen, Es Comú, forma parte del Parque Natural de s’Albufera, el mayor humedal de las Islas Baleares, con 2.036 hectáreas de lagunas, canales y carrizales donde se han observado más de 200 especies de aves.

Además, el pueblo guarda su propia memoria en el Museo Etnológico, instalado en una casa señorial del siglo XVII que reúne objetos del campo y de los oficios tradicionales de la isla.

Y recordemos que en enero, Muro vive una de las fiestas más arraigadas de Mallorca: la de San Antonio, cuando las hogueras y los demonios llenan las calles en la víspera del día 17 y los animales reciben la bendición.

¿Cómo se le escribe a Laura para reservar una de las plazas?

La estancia mínima es de dos semanas y la solicitud se envía desde el perfil de Laura en Workaway, donde hay que registrarse y pagar la cuota anual de la plataforma antes de poder escribirle. Como el proyecto implica convivir con un menor, se aplican las normas de protección infantil de la web, y los ciudadanos de fuera de la Unión Europea necesitan el visado adecuado.

En el mensaje de presentación conviene mencionar la experiencia en la cocina vegetariana y el trato con niños pequeños, dos aspectos que encajan de lleno con lo que pide la anfitriona.

Actualmente, el perfil no tiene opiniones de voluntarios, pero responde al 100% de los mensajes, normalmente en dos días. Por último, la parada de autobús queda a veinte minutos a pie, la estación de tren a unos 50, y Laura se ofrece a llevar en coche si se avisa con antelación.