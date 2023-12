Estos son los mejores consejos que da un millonario para vender lo que quieras a quien quieras

Robert Herjavec, conocido por su participación en ‘Shark Tank’, ofrece una serie de consejos para vender lo que quieras a quien quieras. Herjavec destaca la importancia de la venta, a menudo subestimada a menos que se dependa económicamente de ello. Hay quienes creen que el «arte de vender» es para unos pocos talentosos, pero él asegura que los grandes vendedores no nacen, sino que se forman.

¿Cómo vender lo que sea a quien sea?

Venderse a uno mismo es el primer paso. Más allá del producto o servicio, si no generas una buena impresión, las personas no prestarán atención a lo que ofreces. Por supuesto, es fundamental conocer a fondo lo que vendes y proyectar una imagen profesional. Debes ser el tipo de vendedor en el que confiarías para realizar una compra. Además, el «arte de vender» implica escuchar más de lo que se habla.

Si estás ofreciendo un producto con un precio elevado, como un dispositivo electrónico de 50.000 dólares, no tiene sentido intentar vendérselo a alguien con un presupuesto de 2.000 dólares. Un error común es tratar de vender a todo el mundo sin tener en cuenta su capacidad económica. Es esencial que lo que ofreces se ajuste a las necesidades realistas de tus clientes potenciales. Al hacerlo, aumentas las posibilidades de concretar la venta con éxito.

Debes comunicar claramente cómo tu producto o servicio les ofrece valor. Debes comprender qué está motivando a tu cliente potencial a reunirse contigo y enfocarte en ese aspecto al presentar tu propuesta. En definitiva, se trata de identificar y abordar las necesidades o deseos que impulsan a tus clientes potenciales a considerar lo que tienes para ofrecerles.

Simplifica tu discurso y no lo compliques para aparentar conocimientos. Procura que la presentación sea breve y no dure más de media hora. La clave para una venta exitosa es centrarse en la persona a la que vendes, considerando sus necesidades y visualizando cómo se sentirá después de la reunión. No hay un vendedor innato, ¡cualquiera puede aprender a ser hábil en ventas, incluso tú!

Los mejores consejos para emprendedores

Por otro lado, Robert Herjavec también ofrece una serie de consejos para ayudar a los emprendedores a alcanzar el éxito en un entorno digital en constante evolución.

Durante sus 7 años en ‘Shark Tank’, ha evaluado numerosas ideas, algunas buenas y otras no tanto. Una vez, una emprendedora presentó un balón transparente gigante para caminar dentro, pero resultó ser hermético y limitado en oxígeno. A pesar de disfrutar inicialmente de la experiencia, Herjavec se dio cuenta del problema de falta de aire. La emprendedora, orgullosa, admitió que no se podía abrir desde dentro y no había probado la idea con otras personas más allá de su círculo cercano.

Herjavec enfatizó la importancia de escuchar a los consumidores y probar las ideas con ellos. Aconsejó evitar basarse únicamente en la opinión de amigos y familiares, ya que suelen ser parciales y poco sinceros por el afecto que sienten, lo que puede distorsionar la evaluación real de la viabilidad de una idea.

Por otro lado, a pesar de destrozar un Ferrari de 350.000 dólares en una competición en 2012, esto no disuadió a Herjavec de continuar corriendo. Más bien, le enseñó a mejorar su habilidad al volante.

Él destaca que al circular a alta velocidad, lo crucial es enfocarse en la carretera, no en el muro, resaltando la importancia de mirar hacia las oportunidades, no los peligros. Asocia esta lección con el mundo digital, donde el ritmo es veloz y los riesgos son numerosos. Señala que muchos optan por evitar el miedo y el rechazo, esperando que la oportunidad llegue por sí sola. Sin embargo, la oportunidad no aparece sola, sino que hay que ir por ella activamente.