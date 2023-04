Las toallitas húmedas son uno de los artículos que no faltan en aquellas casas en las que hay bebés. Este es un elemento esencial a la hora de cambiarles el pañal, especialmente cuando estamos fuera de casa, pero también sirve para limpiarnos las manos cuando no tenemos a mano agua y jabón. De hecho, al margen de las infantiles las venden también desinfectantes y también como no, están las que sirven para usar en el baño, y aunque todas ellas deben tirarse al contenedor gris, en el caso de las tapas que cubren el envase, podemos encontrarles una segunda vida muy útil. Este es el uso que le puedes dar a las tapas de las toallitas húmedas y no lo sabías

El uso que le puedes dar a las tapas de las toallitas húmedas

Si usas toallitas húmedas no tires la tapa de los paquetes ya que esta tiene una segunda vida útil que seguro que desconocías y que ha sido revelada por una cuenta de TikTok, @masnatural0, en la que se explica cómo estas tapas de plástico pueden servir para algo que precisamente nos va a venir bien si tenemos niños pequeños en casa.

En concreto, las tapas de las toallitas húmedas nos pueden servir como cubre enchufes, según se explica en la cuenta mencionada. Para ello será necesario la tapa de un paquete de toallitas húmedas, procurando tener las dos partes de las que consta, es decir, la tapa en sí y también la parte que va pegada al envase de toallitas. De este modo te aseguras de poder abrirla y cerrarla como hacías para coger las toallitas.

Lo único que tienes que hacer entonces, es coger un poco de silicona caliente y la aplicas por la parte trasera de la tapa, justo por la parte que iba pegada al envase. Ahora pegas la tapa en el enchufe y comprobarás que la puedes abrir y cerrar para asegurarte que los enchufes quedan tapados y protegidos o también que lo puedas tener abierto cuando necesites usarlos.

Las tapas de toallitas para hacer un servilletero

Además de servirte para cubrir los enchufes, las tapas de las toallitas húmedas te pueden servir también para hacer un servilletero, usando además de la tapa una caja de cartón rectangular y un poco de pegamento.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Pones la tapa de las toallitas en el centro de la caja de cartón y la pegas.

Llena la caja con servilletas y ahora recorta la parte central que coincide con la tapa.

De esta forma tan sencilla, podrás coger las servilletas de este original y sencillo servilletero, que puedes además decorar o pintar como más te guste.