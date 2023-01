Este es el tiempo que deberías esperar para volver a escribir a tu ‘crush’ tras la primera cita

¿Estás buscando el amor y has tenido una cita con alguien especial? Seguro que, una vez en casa, te asaltan muchísimas dudas, entre ellas la del tiempo que debes esperar para escribirle. Si la cita ha ido muy bien y te ha gustado la otra persona, lo más probable es que tengas unas ganas irrefrenables de escribirle y volver a quedar con ella. Pero tampoco quieres parecer un enamoradizo o un desesperado.

Pues bien, según un estudio realizado por Andre McGinty, ‘coach’ personal, el 84% de los 752 hombres encuestados afirmó que le encantaría tener noticias de su ‘crush’ en el mismo día o noche de la primera cita.

Por lo tanto, puedes escribirle a las pocas horas de haberos conocido. Pero no te confundas: este mensaje no es para declararte y decirle lo mucho que te gusta. Lo único que debes hacer es escribirle un «texto de agradecimiento muy básico», diciéndole que lo has pasado bien o que te ha gustado conocerle.

¿Y si la otra persona te interesa y quieres buscar su atención para ligar con ella? En este caso, los expertos en citas tienen muy claro el tiempo que deberías esperar para escribirle: entre tres y cinco días.

En caso de que sea la otra persona quien se adelanta y te escribe a ti, en función del interés que tengas por ella, el mensaje de respuesta puede ser inmediato o bien demorarse un poco. Si no te gusta y no tienes ningún interés en empezar una relación con ella porque crees que no encaja contigo, trata de ser lo más cortés posible. No responder al mensaje te dejará en muy mal lugar.

¿Cómo triunfar en la primera cita?

Si realmente quieres captar la atención de la otra persona durante vuestra primera cita, la naturalidad y la seguridad son clave. Muéstrate tal y como eres y ten confianza en ti mismo. No tiene ningún sentido que a alguien le guste tu «falso yo», porque si seguís viéndoos, algún día conocerá tu lado verdadero y eso será contraproducente.

Una de las duda más comunes cuando alguien tiene una primera cita es a dónde ir. Escoge un lugar creas que os vais a sentir cómodos y podáis charlar y estar a gusto. Si no sabes de qué hablar, analiza qué es lo que te gusta y quieres compartir con la otra persona.

Y, por último, muestra interés por la otra persona. Si te está contando algo interesante sobre ella, no cambies de conversación e intenta preguntar más sobre ello.