Éste es el lugar de España que menos ha visto el sol en 2025

Desde el punto de vista climático, España es conocida por ser uno de los países más soleados del mundo, con más de 2.500 horas anuales de media, especialmente en los archipiélagos, Andalucía y la costa mediterránea. Sin embargo, no todo el territorio nacional disfruta de las condiciones climáticas, y en 2025, Llanes (Asturias) fue el municipio con menos horas de sol. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el año pasado fue «extremadamente cálido y con carácter húmedo», aunque con una distribución muy irregular de las lluvias tanto en el tiempo como en el espacio.

Precisamente, 2025 fue el tercer año más cálido desde que existen registros (1961), empatado con 2024 y sólo superado por 2022 y 2023. La temperatura media anual España fue de 15 °C, lo que supone 1,1 °C por encima del promedio normal del periodo de referencia 1991-2020. Asimismo, el año pasado se produjeron tres olas de calor en la Península y Baleares, además de dos en Canarias, con temperaturas que superaron los 43 °C en zonas del sur peninsular. Respecto a las precipitaciones, fue el vigésimo quinto año más húmedo desde 1961 y el octavo más lluvioso del siglo XXI.

La ciudad de España con menos horas de sol en 2025

«La temperatura media anual para el conjunto de España fue de 15 °C, lo que supone 1,1 °C por encima del promedio normal. Fue el tercer año más cálido de la serie histórica, empatado con 2024. Los últimos cuatro años han sido los más cálidos de la serie y todos ellos han presentado un carácter extremadamente cálido. Las precipitaciones quedaron por encima del promedio normal en conjunto, aunque con una distribución geográfica y temporal irregular», detalla la AEMET.

Desde el punto de vista geográfico, el carácter extremadamente cálido dominó gran parte del norte peninsular, así como amplias zonas del este y del sur. En Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla el año también fue extremadamente cálido. Las anomalías térmicas se situaron en torno a +1 ºC en casi todo el territorio, ligeramente más moderadas en el archipiélago canario. Respecto a las precipitaciones, la media peninsular fue de 696,1 mm, el 109 % del valor normal.

📊 Estos son los datos extremos de 2025. 🌡De 46 °C en El Granado a -17 °C en Sierra Nevada. ☂️ En el sur de Gran Canaria solo se acumularon 55 mm de lluvia en todo el año. En Casas do Porto (A Coruña), 3510. 😎🧥 España es, sin duda, un país de contrastes. pic.twitter.com/RE7h9pZBdu — AEMET (@AEMET_Esp) January 14, 2026

En 2025, la ciudad de España con menos horas de sol fue Llanes, ubicado en la costa oriental de Asturias. Con un clima de tipo oceánico, caracterizado por precipitaciones frecuentes y abundante nubosidad, durante los meses de invierno las temperaturas medias oscilan entre los 8 y 12 ºC. Mientras, los veranos son frescos, con temperaturas medias que se sitúan entre los 18 y 22 ºC. Uno de los rasgos más destacados del clima de esta localidad asturiana es la alta nubosidad, razón por la cual fue el municipio con menos horas de sol el año pasado. Las precipitaciones son abundantes, superando con frecuencia los 1.200 mm anuales.

En el lado opuesto del ranking se encuentra Izaña (Tenerife), el lugar con más de horas de sol en España en 2025. Situado a más de 2.300 metros de altitud, el observatorio de Izaña registró casi 4.000 horas de sol durante el año.

Temperaturas

«En 2025 fueron frecuentes los episodios cálidos, con tres olas de calor en el ámbito de la Península y Baleares y dos en Canarias. La primera se extendió entre el 18 de junio y el 4 de julio, y se superaron los 43 °C en zonas del sur peninsular. La segunda ola de calor afectó toda España, incluida Canarias, entre el 15 y 18 de julio, con temperaturas unos 6 °C por encima de sus valores habituales. La tercera se extendió entre el 3 y el 18 de agosto, registrándose más de 45 °C en puntos del sur peninsular.

En cuanto a bajas temperaturas, no hubo en 2025 olas de frío, aunque sí se registraron episodios con temperaturas más bajas de lo normal. En Molina de Aragón se bajó hasta -11,2 °C el día 14 de enero, mientras que ese mismo día Salamanca/aeropuerto bajó hasta -9.7 °C y Teruel a -9.6 °C. Otro episodio frío relevante se produjo entre los días 25 de noviembre y 4 de diciembre».

Provincias

En el ranking de provincias de España con más horas de sol al año en 2025, Huelva (3.527 horas) y Sevilla (3.526) encabezan la lista, seguidas muy de cerca por Alicante (3.397), Cáceres (3.365), Murcia (3.348), Cádiz (3.316) y Córdoba (3.316), confirmando el predominio del sur y del litoral mediterráneo.

A continuación aparecen Castellón (3.321 Almería), (3.305), Ciudad Real (3.295), Jaén (3.289), Albacete (3.282), Salamanca (3.262), Málaga (3.248), Granada (3.228) y Badajoz (3.224). En el siguiente bloque se sitúan Mallorca (3.098), Tenerife (3.098), Ávila (3.065), Pontevedra (3.031), Lleida (3.031), Valladolid (3.016), Segovia (3.024) y Teruel (3.011).

Por debajo de las 3.000 horas se encuentran Menorca (2.981), Guadalajara (2.900), Soria (2.894), Zamora (2.858), Valencia (2.808), Gerona (2.800), Ourense (2.800), La Palma (2.800), Cuenca (2.779), Burgos (2.751), León (2.734), La Rioja (2.708) y Madrid (2.691). En la parte baja del ranking aparecen Zaragoza (2.620), Barcelona (2.453), La Coruña (2.453), Pamplona (2.285), Álava (2.147), Asturias (1.962), Guipúzcoa (1.906), Vizcaya (1.694) y, cerrando la lista como la provincias con menos insolación, Cantabria (1.639 horas), según recoge Greening.