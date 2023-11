Este es el increíble momento captado por el telescopio James Webb: el nacimiento de una estrella

El increíble momento captado por el telescopio James Webb revela el nacimiento de una estrella en directo. El universo es una de las fuentes de estudio que nos lleva a pensar en el origen de todo. Un espacio en expansión del que sabemos muy poco. Fuera de la Tierra podemos observar qué es lo que está pasando gracias a herramientas como el telescopio James Webb que es uno de los que nos ha mostrado uno de los momentos más bonitos jamás visto, nada más y nada menos que el nacimiento de una estrella.

A breakthrough discovery!

Baby stars are surrounded by disks of material. Scientists theorized that icy pebbles drift from the outer to the inner regions of a disk, delivering water & solids that form planets. New data from Webb shows this in action: https://t.co/bQ17PbYIAL pic.twitter.com/0lQpjeMMgm

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 8, 2023