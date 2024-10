La estafa que pone a temblar a la OCU ha llegado a España: ya no estás seguro ni en tu casa

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una alerta acerca de una estafa conocida como brushing, que nació en Estados Unidos y ahora empieza a extenderse por España. Este fraude consiste en el envío de paquetes no solicitados con el principal objetivo de crear compradores ficticios que permiten a los estafadores generar reseñas positivas sobre los productos en tiendas online. Los destinatarios de estos paquetes, al no haber hecho ninguna compra, suelen pensar que se trata de un error o incluso un regalo, lo que les lleva a no devolver el artículo, especialmente si no reciben ningún tipo de comunicación por parte del vendedor.

El principal perjudicado en este esquema es la propia tienda online, ya que las reseñas falsas afectan la percepción de calidad de los productos, engañando a los consumidores que se basan en estas valoraciones para tomar decisiones. Además, las personas que reciben estos envíos corren el riesgo de que sus datos personales caigan en manos de delincuentes, lo que puede dar lugar a la creación de cuentas fraudulentas o a otros fraudes, como el phishing, que busca robar información personal y bancaria. La OCU advierte también sobre los peligros que suponen los dispositivos electrónicos, como relojes inteligentes, que podrían no cumplir con los estándares de calidad y contener malware.

Brushing, la nueva estafa que ha llegado a España

#Consumo ¿Te ha llegado un paquete a tu nombre con cosas que no has pedido?

⚠ Atento: es un engaño cuyo objetivo es suplantar tu identidad para crear reseñas falsas. Si has sido víctima de este fraude, cuéntanos tu caso en comentarios o en «reclamar» 👇https://t.co/i7jOF5571b — OCU (@consumidores) October 8, 2024

Esta práctica engañosa se basa en la creación de cuentas falsas y reseñas no verificadas en tiendas online. El método es muy sencillo: los consumidores reciben en su domicilio paquetes con productos que no han solicitado. Al aceptar el envío, se convierten en clientes no intencionados, lo que permite a los estafadores utilizar sus datos personales para crear reseñas falsas y diversas actividades fraudulentas. Esta situación es muy peligrosa, ya que los afectados pueden no ser conscientes de la suplantación de identidad y las implicaciones que conlleva.

Ante este tipo de fraude, la OCU aconseja a los afectados que denuncien la suplantación de identidad a las autoridades competentes, como la policía y la Agencia Española de Protección de Datos. Además, es fundamental que los consumidores informen a las tiendas online sobre estos incidentes para proteger a otros usuarios de ser víctimas del engaño.

La suplantación de identidad es un delito grave en España, regulado por el artículo 401 del Código Penal, que castiga la usurpación del estado civil con penas de prisión de seis meses a tres años.

Cómo actuar

Si recibes un paquete que no has pedido, es importante tomar ciertas medidas para protegerte y evitar problemas.

En primer lugar, no debes abrirlo. Aunque pueda ser tentador, abrirlo puede complicar la situación. En lugar de eso, verifica si hay información sobre el remitente o el vendedor.

A continuación, considera reportar el incidente a la tienda online en cuestión. La mayoría de estas empresas tienen políticas para abordar el brushing y pueden tomar medidas para proteger a otros usuarios. También es recomendable informar a la OCU y a las autoridades de consumo, ya que esto ayuda a combatir el problema y alerta a otros potenciales afectados.

Además, es fundamental mantener los datos personales y bancarios seguros. Cambia tus contraseñas y considera activar la verificación en dos pasos en tus cuentas, especialmente si crees que tu información ha sido comprometida. Si sospechas que alguien ha suplantado tu identidad denuncia el incidente a la policía y a la Agencia Española de Protección de Datos.

Finalmente, mantente alerta y actúa de manera proactiva ante cualquier actividad sospechosa relacionada con tus compras online.

¡Cuidado con los dispositivos electrónicos!

Cuando el paquete contiene un dispositivo electrónico, como un reloj inteligente o unos auriculares inalámbricos, hay que tener especial cuidado. Aunque la nota que a menudo acompaña estos envíos puede sugerir que se trata de un regalo o una promoción de una empresa reconocida, como Amazon, es fundamental ser prudente y no dejarse llevar por la curiosidad. Encender estos dispositivos puede conllevar graves consecuencias para la seguridad de la información personal.

Tal y como alertan las autoridades, los dispositivos pueden contener software espía o malware, que se activa al conectarlos a una red WiFi. Una vez enciendes el dispositivo, éste puede buscar automáticamente redes cercanas y, al conectarse, podría dar acceso a un tercero a tu red doméstica y a todos los dispositivos conectados a la misma. Esto abre la puerta a un potencial espionaje de tus actividad en Internet.

Por lo tanto, los dispositivos se convierten en herramientas muy peligrosas, ya que los estafadores pueden utilizarlos para espiar cuentas y robar información bancaria desde tu teléfono.