Ésta es la peor comunidad de España: lo dicen los ingleses

España es un país diverso y vibrante, dividido en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Cada una de estas regiones tiene su propia identidad cultural, tradiciones, y gastronomía, reflejando la rica historia del país. Desde las montañas de los Pirineos en Cataluña hasta las soleadas playas de la Costa del Sol en Andalucía, cada comunidad ofrece un paisaje único y atractivo. A través de sus festivales, arquitectura y cocina, las comunidades autónomas de España brindan una experiencia rica y variada para residentes y visitantes por igual.

El diario británico The Telegraph ha generado una gran controversia al publicar un ranking de las comunidades autónomas de España, ordenándolas de peor a mejor según el autor, Eddi Fiegel. En su artículo, Fiegel aclara que esta lista es «completamente subjetiva» y se basa en sus más de 25 años de experiencia viajando por el país, incluyendo varios años de residencia en él. A pesar de la clasificación, subraya que no hay ninguna región que no merezca la pena visitar, aunque algunas son más atractivas que otras.

¿Cuál es la peor comunidad autónoma de España?

En la posición más baja de su lista se encuentra Castilla-La Mancha, a la que el autor atribuye una mala reputación histórica. Fiegel menciona que incluso Cervantes la asoció con la lejanía en el siglo XVII al situar en ella la historia de Don Quijote. Aunque describe la región como extensa y poco poblada, también reconoce que cuenta con lugares destacados como Toledo, conocida por su catedral gótica y su fortaleza árabe. También aprecia la producción vinícola en Valdepeñas.

Por otro lado, Cataluña ocupa el primer puesto como la mejor comunidad autónoma. Fiegel elogia su diversidad, que incluye la vibrante ciudad de Barcelona, hermosas playas y los Pirineos. Agradece su tiempo viviendo en Barcelona, donde se enamoró de la arquitectura modernista y de la belleza de la Costa Brava.

Ranking

Cataluña es un destino completo que combina la vibrante ciudad de Barcelona, con su arquitectura modernista y su rica oferta gastronómica, y la impresionante Costa Brava. El paisaje varía desde las playas soleadas hasta las montañas de los Pirineos. Andalucía es rica en cultura, con ciudades emblemáticas como Sevilla, Granada y Córdoba, donde la herencia musulmana es notable. Los paisajes van desde las montañas de Sierra Nevada hasta las playas de la Costa del Sol. El País Vasco es conocido por su impresionante costa, con ciudades como San Sebastián, famosa por su gastronomía y sus pintxos. Bilbao, transformada por el Guggenheim, es otro de sus grandes atractivos. Galicia, con su herencia celta, es famosa por sus paisajes costeros y su deliciosa marisquería. La región cuenta con la ruta del Camino de Santiago y playas como la de las Catedrales. Aragón es una región menos conocida que ofrece paisajes montañosos y ríos. Zaragoza, su capital, es famosa por su Aljafería y su oferta culinaria. Valencia es conocida por su innovación arquitectónica y su cultura de la paella. La ciudad también ofrece una rica vida nocturna y hermosas playas. Castilla y León destaca por su patrimonio histórico, con ciudades como Segovia y Salamanca. Ofrece paisajes rurales vastos y tradiciones culturales ricas. Asturias es conocida por su paisaje verde y su tradición en la producción de sidra. La costa y los Picos de Europa ofrecen actividades al aire libre y una rica cultura. Conocida por su gastronomía y sus impresionantes sitios históricos, como Mérida, Extremadura es ideal para los amantes del turismo rural y de la naturaleza. En el corazón de «España Verde», Cantabria combina paisajes rurales con belleza costera. Las cuevas de Altamira, con sus pinturas prehistóricas, son Patrimonio de la Humanidad. Las islas Canarias son más que un destino de sol y playa; su paisaje volcánico y la rica biodiversidad son impresionantes. Madrid es una de las grandes ciudades europeas, famosa por su oferta de tapas y arte. La Rioja es la región más pequeña de España, pero su fama como productora de vino es indiscutible. La Ruta del Vino permite explorar bodegas diseñadas por arquitectos famosos. A menudo mal considerada, Murcia destaca por su riqueza agrícola, siendo conocida como el «jardín de España». La catedral de Murcia, de estilo barroco, es un atractivo cultural. Aunque la islas Baleares famosas por sus playas, presentan una diversidad cultural notable. Menorca es conocida por su necrópolis y la capital Mahón, donde se originó la mayonesa. Navarra es una región que ofrece belleza natural en el Bosque de Irati y el surrealista Parque Natural de las Bardenas Reales. Castilla-La Mancha destaca por sus paisajes fascinantes y sitios históricos. La ciudad de Cuenca es famosa por sus «casas colgantes», que parecen desafiar la gravedad. Además, Toledo, con su impresionante catedral gótica del siglo XII y obras de El Greco, es un destino cultural imperdible.

En definitiva, las comunidades autónomas de España son un mosaico de culturas, paisajes y tradiciones.