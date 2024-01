Esta es la hora límite para tomarte el último café del día: más pronto de lo que imaginas

Probablemente ya sabes que no es recomendable beber café antes de irte a la cama, pues la cafeína tiene varios efectos negativos que podrían condicionar nuestro descanso. Pero, ¿conoces cuál es la hora límite para tomarte el último café del día? La respuesta seguramente te sorprenderá, porque los científicos aconsejan abandonar este café mucho más temprano de lo que imaginas.

Si eres de los que creen que beberte un café luego de la cena no es mala idea, un estudio publicado en The Guardian te desmiente. Los investigadores proporcionan algunas conclusiones sobre el impacto devastador que la cafeína tiene al intentar conciliar el sueño.

La hora límite para tomarte el último café del día

La clave está en el tiempo que tarda esta sustancia en afectar el funcionamiento del metabolismo. Aunque efectivamente el café tiene ventajas como ayudar a la concentración y el estado de alerta, un exagerado consumo de esta bebida será contraproducente. Los doctores explican que esa mejora del rendimiento mental podría ser sólo una cuestión de placebo. Básicamente, creemos que estamos más despiertos al tomar café porque pensamos que eso pasará al beberlo.

Pero en realidad, nuestro cuerpo está sufriendo. La sugerencia de no beber café por las noches no es casual ni menos caprichosa. Si bien los principales efectos de la cafeína en el organismo son notorios a los 10 minutos de tomada la cafeína, su afectación máxima recién se percibe cuando han transcurrido al menos 45 minutos de haberla bebido. Este efecto no es inmediato.

La cafeína actúa como un estimulante del sistema nervioso central, lo que te hace estar más alerta y concentrado, pero asimismo aumentan las posibilidades de que padezcas de estrés o ansiedad. Entran en juego los receptores de adenosina del metabolismo, que regulan la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo y los ciclos de sueño y vigilia.

Cuando la adenosina, un compuesto orgánico que se produce naturalmente en el cuerpo, se une a estos receptores, desencadena respuestas fisiológicas que causan una clara disminución de la actividad celular. Eso explica por qué algunos consumidores disfrutan de una estimulación del estado de ánimo.

¿A qué hora deberías hacer el último café del día?

Ésta es una de las discusiones más interesantes que aún mantienen en la comunidad científica. Se estima que la cafeína permanece dentro de tu organismo unas seis horas. Por lo tanto, si bebes el último café del día tras el almuerzo, estarás cumpliendo exactamente con la advertencia de dejar el café seis horas antes de irte a la cama. Eso, si te acuestas a las diez.

Debes dejar de beberlo a las dos o tres de la tarde. A las cinco o seis de la tarde como máximo.

Nick Littlehales, un reconocido entrenador del sueño, afirma sin embargo que esto no es suficiente, ya que «algunos beben entre 1.000 y 1.500 mg de café previo a la hora del almuerzo y allí dejan de tomarlo, pero ésta no es la manera sensata de hacerlo».

Realmente, debería buscarse un equilibrio en el que se aproveche la ingesta de la cafeína de un modo más estratégico.

El experto asegura que el café se asocia con una disminución del riesgo de varias formas de cáncer, junto con las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad de Parkinson y la diabetes tipo 2. Pero si bebemos más de tres o cuatro tazas al día, estos beneficios quedarán en un segundo plano respecto de los problemas de salud que provocará en el medio o largo plazo.

Sus ventajas para el ánimo tampoco pueden soslayarse, y se relaciona la liberación de antioxidantes en el metabolismo con ese efecto reparador del humor que muchos le asignan a esta bebida. No dudes en beberlo a primera hora para empezar bien el día.

¿Hay cafés más saludables que otros?

Curiosamente, sí hay cafés más saludables que otros. Por supuesto, lo primero es evitar echarle azúcar, edulcorantes y otros endulzantes artificiales que, más allá de anular el sabor de esta bebida, se acumulan en el cuerpo y desarrollan patologías.

Los investigadores descubrieron que da igual cuándo muelas los granos, pero no cuánto los muelas. Lo ideal es molerlos bastante para que suelten los polifenoles. El café tostado que se vende en las tiendas -no el torrado, que contiene azúcar- es perfecto para introducirte en la cultura del café de calidad si no estás acostumbrado a él. A continuación, deberías seguir con los cafés filtrados.

Otro dato de color es que el café filtrado con papel suele resultar más sano que el elaborado con un filtro de metal. Evidentemente, cualquier tipo de café filtrado es superior al de las tiendas y los supermercados. Se halló que los filtros pueden detener las partículas responsables de elevar el colesterol malo o LDL en los seres humanos, y reducen varias veces los lípidos presentes en esta bebida.

Y la información final es que la temperatura a la que se toma no importa. Claro que si le echas agua hirviendo arruinarás su sabor. Los puristas sostienen que debe servirse entre los 80° y los 90° C, esperando a que su temperatura baje un poco para degustarlo.