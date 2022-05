Esta espectacular cala en un enclave de lujo podría ser tu destino de vacaciones este verano

Las Islas Baleares están de moda, son el enclave de lujo en el Mediterráneo que puedes descubrir en primera persona gracias este verano. No es necesario viajar a miles de kilómetros de distancia para descubrir una cala espectacular. Digna del Caribe, de aguas cristalinas y arena blanca, tiene todo lo necesario para hacernos disfrutar de un día de playa en plena desconexión del día a día. Cala Torta está en Mallorca y es un enclave de lujo por un poco dinero que debes descubrir.

Esta es el enclave de lujo que podría ser tu destino de vacaciones, una espectacular cala

La espectacular Cala Torta está situada en pleno parque natural, un lugar que merece la pena descubrir. Cuando pensamos en Mallorca o en cualquiera de las Islas Baleares nos viene a la mente lo mejor del Mediterráneo, un lugar cargado de magia, pero, sobre todo, un espacio natural sin precedentes.

Esta isla tiene todo lo necesario para permitirnos descubrir la naturaleza en estado puro. Unos metros de cala enmarcados en unos acantilados muy propios de esta zona del mediterráneo. Lo mejor de este mar son las formas naturales que crea al irrumpir a la tierra, típica de Mallorca y de cualquier isla de la zona.

El ruido del agua es uno de los pequeños placeres de la humanidad. Podemos descubrirlo con la ayuda de un paseo por Cala Torta. Ver, pero, sobre todo, escuchar estos acantilados de distintos tamaños. Comprobar la fuerza del agua en su lucha contra unas rocas que emitirán un sonido peculiar. Desde esta cala podemos relajarnos con esta música de fondo.

Lo mejor de estas calas situadas en Mallorca es que no están masificadas. No son playas repletas de personas en las cuales no nos podemos ni mover. Sino todo lo contrario son rincones con menos personas, que ofrecen un acceso limitado. Podemos caminar por el parque natural hasta Cala Torta y convertir esta experiencia de ir a la playa en un pequeño placer en todos los sentidos.

A solo diez kilómetros de la ciudad de Artà descubriremos una espectacular cala situada en un enclave de lujo. Nos aseguramos con esta distancia y con un acceso que solo podremos realizar a pie o en bicicleta una tranquilidad total. Es un tipo de cala ideal para desconectar del estrés del día a día y conectar con la naturaleza. Descubriremos una pequeña parte de Mallorca en estado puro de la mano de Cala Torta.