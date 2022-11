Esperanto: qué fue este idioma y por qué fracasó

En este mundo tan globalizado, en el que sentimos que si no sabemos hablar inglés nos quedamos fuera de muchas cosas, no son pocos los que se preguntan por qué no hay un idioma único, una lengua universal. Si eres uno de ellos es mejor que sigas leyendo. Vamos a hablar del esperanto, qué fue y a qué debe su fracaso.

Veremos que, paradójicamente, los postulados sobre un idioma en común para todos los seres humanos acabaron demostrando que no había mejor opción que la actual: la convivencia de varias lenguas y dialectos dentro de ellas.

Más de un siglo después ha quedado claro que el esperanto fracasó, y en la actualidad es el inglés el idioma más hablado del mundo. Ninguno de nosotros utilizamos el esperanto para comunicarnos con personas de otros países que no hablan el español, pero, según datos oficiales, tiene unos 100.000 hablantes a nivel global.

¿Qué fue el esperanto?

Hablamos de un idioma propuesto en el año 1887 por L. L. Zamenhof, y que tenía como finalidad el posicionar solamente una lengua internacional, fácil de aprender y neutral respecto de los países, que iba a favorecer esa necesaria comunicación y entendimiento entre pueblos que se vislumbraba indispensable hace ya 150 años.

Ahora mismo, él esperanto quedó reducido a círculos específicos, como servicios de Google y Facebook, por citar sólo dos de las multinacionales que lo adoptaron, como también unas dos millones de personas en el mundo.

Historia y evolución del esperanto

El origen del esperanto se remonta hasta el año 1887. Desde entonces hasta el día de hoy ha evolucionado, aunque de forma muy lenta y sin grandes cambios. Se dice que es muy fácil de aprender, y algunos expertos aseguran que es hasta 10 veces más sencillos que el inglés.

La gramática del esperanto se resume en 16 reglas gramaticales y el alfabeto es 100% fonético. Las terminaciones regulares se añaden a la raíz para crear palabras combinando prefijos, sufijos y raíces.

Y, por último, cabe señalar que hay 800.000 personas que actualmente están estudiando este idioma. La Asociación Universal de Esperanto tiene miles de miembros en 120 países de todo el mundo.

Características fundamentales de esta lengua

Este idioma tenía ciertas ventajas reales sobre los que solemos usar como la supresión de las palabras complejas, el acortamiento de las palabras más largas y la mayor utilización de adverbios para dar connotación a las frases.

Pero, ¿por qué no funcionó?

A pesar de algún que otro período de expansión durante el siglo XX, el esperanto nunca llegó a tomarse en serio. Poco a poco su popularidad fue decayendo, y los estudiosos en la materia creen que su fracaso se debió a que nunca se tuvo en cuenta la pérdida de identidad que suponía para los pueblos, en un tiempo histórico que no mostraba los mismos signos de globalización que el de hoy, y en el que el arraigo cultural estaba más marcado.

Justamente esto es lo que entusiasma a los científicos con nuevos intentos de lenguas universales en el siglo XXI.