Una española prueba el aceite de oliva en un supermercado de Marruecos y sentencia: «Huele…»

Viajar a otro país ofrece la oportunidad de conocer nuevas culturas y costumbres, así como sumergirse en la riqueza culinaria local. Mientras que algunos viajeros prefieren explorar restaurantes y mercados tradicionales, otros optan por visitar supermercados, esos espacios donde se reflejan las preferencias cotidianas de los habitantes. Éste fue el caso de dos creadores de contenido que viven en Barcelona y que, durante su reciente viaje a Marruecos, decidieron descubrir los productos que se encuentran en los estantes de los supermercados locales, como el aceite de oliva.

En su cuenta de TikTok (@comidaperronaa), estos viajeros mostraron a sus seguidores una variedad de productos únicos y fascinantes, como bebidas con sabores tropicales o sacos de preparados para pan marroquí, entre otros. Para ellos, la visita al supermercado fue una oportunidad para conocer los ingredientes habituales en la cocina marroquí, y también una forma de conectar con las tradiciones del país. En casa pasillo se encontraban con nuevos aromas, texturas y sabores, demostrando que, a través de la alimentación, es posible entender un poco más sobre una cultura.

La opinión de una española sobre el aceite de oliva en un supermercado de Marruecos

El recorrido por el supermercado comenzó con un vistazo a las bebidas locales, y una de las primeras cosas que llamó la atención de los creadores de contenido fue una botella de bebida con sabor a Mentos. Sin duda, uno de los productos que más impresionó a los viajeros fue el preparado para pan marroquí. La joven destacó cómo los compradores podían revisar el contenido de los sacos antes de elegir, asegurándose de que cumplía con sus expectativas para preparar recetas tradicionales. Este detalle demuestra la importancia del pan en la cultura marroquí, donde cada región tiene su propia versión y técnica de elaboración.

Las especias ocupan un lugar central en la gastronomía de Marruecos, y los supermercados reflejan esta realidad. Los creadores de contenido quedaron fascinados por la gran variedad de especias disponibles, cuyos colores vivos y aromas envolventes llenaban los pasillos. La joven invitó a su compañero a oler una especia en particular, describiéndola como «un espectáculo» para los sentidos.

Otro producto que llamó la atención de los jóvenes fue la amplia selección de aceitunas. En Marruecos, las aceitunas no sólo se utilizan como aperitivo, sino también como ingrediente esencial en numerosos platos tradicionales. En el supermercado, los viajeros tuvieron la oportunidad de probar diferentes variedades, lo que describieron como una «cata potente».

En los supermercados marroquíes, es común encontrar alimentos básicos como pasta, arroz y legumbres que venden a granel. De esta manera, los compradores pueden adquirir la cantidad exacta que necesitan, al tiempo que se reduce el uso de envases plásticos. En el vídeo, compararon esta experiencia con la de un mercado tradicional, destacando cómo este enfoque refuerza la conexión entre el cliente y el producto. Además, resaltaron la frescura y calidad de los alimentos, elementos clave en la cocina marroquí.

La aventura también llevó a los viajeros a conocer un dulce típico llamado «Tango». Uno de los momentos más destacados en el supermercado de Marruecos fue el descubrimiento del aceite de oliva local. La joven creadora de contenido quedó impresionada por el color y la textura del producto, describiéndolo como «súper puro» y «recién exprimido». Tras probarlo con pan, ambos viajeros coincidieron en que su olor era «súper intenso» y su sabor «delicioso».

El aceite de oliva es uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea. Este producto, apreciado por su sabor y valor nutricional, ha sido un símbolo de tradición y salud en ambas culturas. En España, es conocido como «el oro líquido» y se produce principalmente en regiones como Andalucía. Por su parte, Marruecos también cuenta con una larga tradición olivarera, destacando por aceites intensos y frescos. Ambos países lo utilizan no sólo en ensaladas y guisos, sino también en panes y dulces. Este ingrediente esencial enriquece los platos y promueve un estilo de vida saludable.

Visitar supermercados en el extranjero ofrece una perspectiva única sobre la cultura y las tradiciones de un país. A través de sus estantes, es posible conocer los ingredientes y sabores que forman parte del día a día de sus habitantes. Además, permite descubrir productos únicos que quizá no estén disponibles en otras partes del mundo. Para los creadores de contenido, esta experiencia fue una forma de conectar con la esencia culinaria de Marruecos, mostrando a sus seguidores la riqueza y diversidad de su gastronomía.

En definitiva, la visita de estos jovenes a un supermercado en Marruecos reveló un sinfín de productos interesantes, sino que también destacó la importancia de valorar los ingredientes locales y la forma en que estos reflejan la identidad cultural de una región. Desde bebidas innovadoras hasta aceites tradicionales, cada producto cuenta una historia que enriquece la experiencia de viajar y descubrir nuevos sabores.