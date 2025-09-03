Casi nadie lo sabe, pero España tiene una isla fantasma: aparece y desaparece sin que nadie sepa por qué

Aparece y desaparecer sin que nadie sepa el motivo, España tiene una isla fantasma que quizás hasta ahora no sabíamos que estaba presente. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que necesitamos apostar claramente por un elemento que quizás nos acabará sorprendiendo. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de excursiones que quizás nos descubrirán una isla con una serie de detalles que quizás nos sorprenderán.

Aparece y desaparecer sin que nadie sepa por qué

Los expertos en nuestro territorio del Idealista nos explican que: «El mar siempre ha sido una fuente inagotable de leyendas que causan temor y recelo: criaturas monstruosas como el ‘kraken’, piratas de ultratumba o islas fantasma. En España, precisamente, circula una leyenda desde hace más de siete siglos sobre una isla que aparece y desaparece inexplicablemente. Te desvelamos los misterios de San Borondón, la novena isla de Canarias».

Siguiendo con la misma explicación: «Si bien todo el mundo cree que hay ocho islas -Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa-, otros aseguran que hay nueve, pues todavía queda por descubrir la misteriosa y esquiva San Borondón, la isla fantasma que muchos ven, pero a la que todavía nadie ha llegado. En el siglo XIII, el célebre mapamundi de Hereford incluía una isla llamada San Brand, al oeste de Canarias. En aquel documento se afirmaba que, de existir, sería una de las mayores del archipiélago, con unos 480 kilómetros de longitud y 155 de anchura. Pese a ello, ninguna búsqueda posterior logró confirmar su presencia. La tradición popular atribuye su nombre a San Brandán, un monje irlandés del siglo VI apodado Brandán el Navegante y que fue uno de los grandes monjes evangelizadores irlandeses del siglo VI. Según las crónicas medievales, Brandán habría desembarcado en una isla solitaria en mitad del océano, convencido de haber encontrado tierra firme, hasta que esta se desvaneció de manera repentina».

