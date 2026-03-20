España tiene el paseo marítimo más largo de Europa con 26 kilómetros y en una Reserva de la Biosfera

El paseo marítimo más largo de Europa con 26 kilómetros y en una Reserva de la Biosfera en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Es momento de descubrir un paseo que puede convertirse en una escapada que puede acabar siendo lo que nos hará descubrir este mar que sirve para sumergirnos de lleno en un lugar del todo inesperada. Estos kilómetros lo convierten en una auténtica joya que podemos empezar a tener en consideración.

Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de que, puede acabar siendo lo que nos acampará en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará lo que puede ser esencial. Este tipo que puede convertirse que puede acabar siendo esencial que pueda acabar siendo lo que nos dará en este tipo de detalles que, sin duda alguna, puede convertirse en estos días. Esta Reserva de la Biosfera es una de las más bonitas que tenemos en nuestro país.

El paseo marítimo más largo de Europa está en España

España tiene la suerte de un paseo marítimo más largo de Europa. Somos una península, que puede tener una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañará en estos días que pueden acabar siendo lo que nos encontrarán en estos días.

Un rincón del propio país que puede acabar de darnos algunas novedades que hasta la fecha nadie hubiera podido tener en mente. Son tiempos de apostar claramente por una novedad que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días importantes.

Este destino soñado con el mar de fondo puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos. Tenemos por delante una serie de novedades destacadas que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días.

Cuando tenemos la suerte de vivir en un gran país donde todo acaba siendo posible. Será el momento de sumergirnos de lleno en una serie de peculiaridades que pueden llegar en cualquier momento. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que tenemos. En especial, estas jornadas que quizás hasta el momento desconocíamos.

Tiene 26 kilómetros y está en una Reserva de la Bioesfera

En medio de una Reserva de la Bioesfera tenemos este paseo marítimo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio radical que puede convertirse en el mejor aliado de una escapada más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Tal y como explica la Camara de Comercio de Lanzarote: «Lanzarote se prepara para contar con el paseo marítimo más largo de Europa y probablemente del mundo, según fuentes consultadas. Con 26,63 kilómetros de largo, este recorrido por la costa une las zonas turísticas de Costa Teguise y Puerto del Carmen, con la capital de la isla en el centro, como nudo de interconexión. El paseo incluye además el Puerto de Arrecife y el Aeropuerto de Lanzarote, ambos de carácter internacional. La conclusión del paseo está pendiente de dos pequeños tramos en proceso, uno entre el Instituto Marítimo Pesquero y Puerto de Naos, y otro en la zona de la Punta de los Vientos. Además, el paseo conectará directamente con las terminales del aeropuerto, gracias a un ramal que permitirá el acceso hasta el aeropuerto en bicicleta o caminando desde el paseo».

Siguiendo con la misma explicación: «El Cabildo de Lanzarote es el impulsor de este gran proyecto que colocará a la isla de Lanzarote entre los destinos con mejor paseo marítimo del mundo, ya que su recorrido de más de 26 kilómetros supone un atractivo para los deportistas, tanto residentes como visitantes, que pueden disfrutarlo en bici, corriendo o patinando. La facilidad de conexión entre las tres grandes áreas de afluencia turística y de residentes incrementará notablemente los flujos comerciales y la creación de empresas a la vez que fomentará la movilidad limpia, sin CO2».

Esta actuación se enmarca en una Reserva de la Biosfera: «Se trata de una actuación de carácter “blando” que consiste en plantar árboles que hagan el efecto de una pantalla vegetal. Serviría para embellecer y hacer más cómodo el tránsito, a pie o en bicicleta, de turistas y residentes. Lanzarote, como primera Reserva de la Biosfera que integra núcleos de población, se ha caracterizado históricamente por una especial sensibilidad hacia ciertos aspectos ambientales, por lo que se pide a estas empresas que se impliquen y respalden este proyecto y a la isla en la que desarrollan su actividad». Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos qué este lugar cobrará un importante protagonismo en breve.