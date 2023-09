No mates nunca a las hormigas en tu casa: es el peor remedio que podías imaginar

¿Alguna vez has visto una hormiga solitaria en tu casa y has decidido aplastarla con el pie o con un pañuelo? Pues quizás no sepas que ese gesto tan simple puede tener consecuencias desastrosas para tu hogar. ¿Pero por qué si se trata de un insecto casi diminuto? Te va a sorprender el error fatal que puedes cometer por matar a una hormiga en tu casa y por qué es el peor remedio que podías imaginar.

El error de matar una hormiga en casa

¿Qué puede ocurrir si aplastas una hormiga que ha entrado en casa? ¿Y si en lugar de una sola matas a varias? Pues estás cometiendo un grave error, ya que vas a provocar que vengan más hormigas, pero ¿Por qué?.

Según ha revelado un tiktoker llamado Jordan Howlett, al matar a una hormiga se libera un olor que atrae a todas las demás hormigas de su colonia para ir a recuperar el cuerpo de su compañera caída.

Las hormigas tienen unas glándulas que producen feromonas, unas sustancias químicas que les sirven para comunicarse entre ellas. Cuando una hormiga muere, libera una feromona específica que indica a las demás que hay un cadáver cerca y que deben retirarlo del nido para evitar infecciones.

Así, al aplastar a una hormiga en nuestra casa, estamos enviando una señal de alarma a todas las demás que puedan estar cerca, y provocando que acudan en masa a nuestro hogar. Además, al hacerlo estamos eliminando solo a un individuo de una colonia que puede tener miles o millones de miembros, por lo que no estamos resolviendo el problema de la infestación.

Cómo evitar que las hormigas invadan nuestra casa

¿Qué podemos hacer entonces para evitar que las hormigas invadan nuestra casa? Este tiktoker nos da la solución, que consiste en el uso de trampas líquidas que cuando se abren emiten un olor que hace que las hormigas entren en la trampa y se queden atrapadas.

Y en el caso de que no tengas estas trampas, puedes crear una trampa casera con aceite de menta y vinagre. En el caso de no tener aceite de menta puedes usar pasta de dientes. Mezclas los dos ingredientes y los rocías por los rincones de la casa por los que ves las hormigas. No volverán a aparecer.

Por otro lado, podemos añadir que resulta importante mantener una buena higiene y evitar dejar restos de comida o migas que puedan atraerlas. También podemos usar otros repelentes naturales como el limón o la canela, que alteran el sentido del olfato de las hormigas y les impiden seguir las pistas de sus compañeras.