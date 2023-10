El eclipse lunar de hoy que no te puedes perder: sigue estos consejos y disfrútalo al máximo

Hoy tendrá lugar el eclipse lunar que te permitirá disfrutar de una luna llena con un pequeño mordisco y algo de niebla que te hará ya pensar en un Halloween que está muy cerca. Estamos entre un periodo de eclipses, entre la luna y el sol, habremos notado la inestabilidad emocional que provocan. Pero más allá de los efectos sobre los que tienen en la luna a su referente, hay un espectáculo natural que debemos ver hoy como algo excepcional. Sigue estos consejos para disfrutar al máximo el eclipse lunar de hoy.

Consejos para disfrutar del eclipse lunar de hoy

Este 28 de octubre viviremos un eclipse lunar sin precedentes que puede dar lugar a más de una reflexión. La luna siempre tiene ese misticismo que nos invita a prepararnos o para afrontar más de un cambio que seguro que viviremos en estos días que están por llegar.

A partir de las 20:00 que es cuando empezará a salir la luna, hasta pasadas las 22:00 podremos ir viendo como poco a poco la luna va perdiendo un trocito. No será un eclipse total, o, al menos, no se verá de esta manera en España, pero podremos descubrir como por arte de magia desaparece una parte de la luna.

Los eclipses son esa fusión de aspectos naturales, elementos que llegan para hacernos reflexionar y estar muy pendientes de todo lo que nos rodea. Ese aquí y ahora que conseguiremos al ver este eclipse nos hará abrir los ojos ante la llegada de una serie de novedades a nuestras vidas.

No necesitamos nada más que fijar la vista a un punto del cielo, donde esté la luna para poder ver este tipo de eclipse. Por lo que no es uno de los fenómenos naturales que más debemos estar felices y contentos de ver, eso sí, si no hay nubes de por medio, algo que puede suceder en algunos puntos del país.

En otras partes del mundo será total, pero en España se trata de un eclipse parcial, solo una pequeña parte de la luna se eliminará en este eclipse que acabará siendo lo que marque una noche muy especial. Cerca de ese Halloween que vamos a vivir durante los próximos días de forma extraordinaria, llega la luna más mágica del año de la mano de este fenómeno.