¿Cuáles son las características y diferencias entre el cerebro masculino y femenino? Aunque parezca que apenas hay diferencias por sexos en el cerebro humano, lo cierto es que son varios los estudios dedicados a este tema y que han revelado conclusiones interesantes al respecto además de confirmar que sí que existen algunas diferencias aunque parecen ser casi mínimas y a continuación, las repasamos.

Las diferencias entre cerebro femenino y masculino

El cerebro, un órgano muy complejo y fundamental del sistema nervioso central, ha motivado infinidad de estudios científicos. De las investigaciones se han hallado diferencias anatómicas, químicas y funcionales entre el cerebro masculino y femenino.

De hecho, si lo piensas bien, querido lector, las diferencias que se dan en el cerebro masculino y femenino tienen su lógica, pues somos complementarios y necesitamos diferentes funciones para que la especie sobreviva. Si aún no te lo crees, aquí te ilustramos mediante una lista con las diferencias más relevantes existentes en el cerebro de la mujer y el hombre.

Orientación y visión espacial

El hipocampo, la estructura cerebral para la orientación espacial, es mayor en mujeres que en varones. De acuerdo a una investigación realizada el año pasado por Larry Cahill, de la Universidad de California, eso explicaría que los hombres tiendan a estimar las distancias, mientras que las féminas se basan en puntos concretos de referencia.

Ellas gestionan mejor las emociones

El lóbulo frontal (encargado de las funciones de toma de decisiones y solución de problemas) es proporcionalmente más grande en las mujeres que en los hombres. Tiene más desarrolladas aquellas zonas que se encargan de procesar emociones, activar sentimientos viscerales y registrar en la memoria momentos con una fuerte carga emocional.

¿Por qué ellos piensan más en el sexo?

Durante la adolescencia, los varones tienen en su hipotálamo un espacio cerebral dos veces y medio mayor que el de ellas, dedicado a la libido. Esto explica que, desde muy pequeños, ellos jueguen con sus genitales, muchas veces incluso en público. Más tarde, serán los pensamientos sexuales los que estarán constantemente en su mente, lo que los mantendrá listos para aprovechar cualquier oportunidad de tener sexo.

Propensos a distintas disciplinas

Aunque entre hombres y mujeres no se han mostrado diferencias significativas en cuanto a los niveles de IQ (Cociente o Coeficiente Intelectual), sí que es cierto que los hombres parecen sobresalir en matemáticas; debido a su mayor razonamiento lógico (por predominar en ellos el hemisferio izquierdo del cerebro), mientras que las mujeres tienden a destacar más en el aprendizaje de idiomas, debido al uso eficaz de las capacidades cognitivas que proporciona el hemisferio derecho.

Segmentación en el cerebro masculino

En el cerebro de los chicos, la información está separada en segmentos que no mantienen relación entre sí, mientras que en el de las mujeres ocurre lo contrario: todo está enlazado, interconectado, como un único sistema. Es decir, las chicas son más holísticas.

Dicho con otras palabras, esto significa que para los hombres las emociones son una cosa, las relaciones personales otra, el trabajo otra, etc. Sin embargo, las mujeres pueden usar cualquier información que tengan, ya que para ellas todo está conectado. Además, tienden a recordar mejor las cosas porque las suelen asociar a una emoción.

Los cerebros femeninos están más ocupados.

Para un estudio de imágenes cerebrales de 2017 realizado en una clínica de neurología en Estados Unidos, Amen Clinics, el equipo analizó 80 áreas del cerebro. En 70 de esas regiones, los cerebros femeninos mostraron una actividad significativamente mayor que los cerebros masculinos. En general, las mujeres tienen cerebros mucho más ocupados en comparación con los hombres. En la resolución de problemas, las mujeres tienden a aprovechar varias áreas del cerebro, mientras que los hombres confían en un esfuerzo más localizado.

La corteza prefrontal es «más adormecida» en los hombres

Según los hallazgos de este mismo estudio que acabamos de mencionar, los hombres tienden a tener menos actividad en la corteza prefrontal en comparación con las mujeres. La corteza prefrontal está involucrada con la planificación, el juicio, la empatía y el control de los impulsos. Esto puede hacer que los hombres sean más propensos a correr riesgos, lo que puede hacerlos más vulnerables a las lesiones en la cabeza que pueden disminuir aún más la actividad en esta área del cerebro.

Los centros emocionales del cerebro son más activos en las mujeres

En el estudio de Amen Clinics, los cerebros femeninos mostraron mayores niveles de actividad en el sistema límbico o sistema emocional. Situada debajo de la corteza, esta parte del cerebro colorea nuestras emociones y está involucrada con la vinculación, el anidamiento y las emociones. Esto puede explicar por qué las mujeres son las principales cuidadoras de los niños y los ancianos.

La circunvolución cingulada anterior trabaja más en las mujeres

Dentro de los lóbulos frontales del cerebro hay un área llamada ACG. Conocido como la palanca de cambios del cerebro, te ayuda a cambiar la atención y reconocer errores. Una mayor actividad en el ACG aumenta la tendencia a atascarse en pensamientos negativos o comportamientos negativos y ver lo que está mal en lugar de lo que está bien. También es uno de los centros de preocupación del cerebro. Más actividad aquí se traduce en más preocupaciones. Por supuesto, esto no significa que los hombres no se preocupen o no vean problemas. Pero los hombres y las mujeres tienden a preocuparse de manera diferente.

Los centros visuales y de coordinación trabajan más en los hombres

Estas áreas del cerebro son más activas en los hombres y pueden explicar por qué los hombres tienden a ser más hábiles para calcular distancias y dirigirse directamente al lugar donde estacionaron el coche.