El curioso motivo por el que el próximo año no es el 2023 d.C.

Estamos a unas horas de despedir el 2022 y de comenzar el año 2023 d.C. pero lo cierto es que, algunos historiadores rechazan que esto sea así del todo y niegan que Cristo naciera hace 2023 años. El motivo está en un error de cálculo así que te desvelamos a continuación a qué se refieren y como es que el próximo año no es el 2023 d.C.

¿Porqué el próximo año no es el 2023?

Según informa CNN, el nacimiento de Jesús no fue la referencia que las primeras generaciones de cristianos tomaron para contabilizar los años posteriores a que naciera. De hecho se basaron en otros momentos como por ejemplo la fundación de Roma o la fecha de las Olimpiadas. Así lo explica al citado medio, la profesora de Historia de las Religiones en la Universidad Carlos III, Lorena Pérez

Por lo visto pasados varios siglos se dieron cuenta que contabilizar a partir de la fecha del nacimiento de Jesús era buena idea, pero no sabían con seguridad cuando había nacido. Por otro lado, en la página web de la Universidad de Valencia se puede leer que fue el monje sirio Dionisio el Exiguo, quien en el año 532 d.C. revela que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre del año 754 a.u.c. Un año al que llamó anno Domini, es decir, el año 1 del Señor.

La misma universidad de Valencia explica además el motivo por el que no tenemos un año cero y que no es otro que la idea o creencia de que el 754 a.u.c. está considerado como el primer año de la Era Cristiana y el 753 a.u.c. es el primero anterior a la Era Cristiana, de modo que no hay cabida para un año cero. Ponen como ejemplo la temperatura, que si pasa de 4 grados bajo cero a 4 grados sobre cero se puede decir que ha habido un aumento de 8 grados, pero entre el año 4 a.C. y el año 4 d.C. no han pasado 8 años, sino 7.

¿Pero Jesucristo nació el 25 de diciembre?

Puede que la fecha del nacimiento de Jesucristo siempre se haya fijado el 25 de diciembre, pero la historia también ha discutido mucho en los últimos años si esto es así realmente. De hecho, no existe ninguna referencia bíblica que así lo indique y las primeras veces que se menciona es durante la época del emperador Constantino, quien fue el responsable de legalizar el cristianismo para propiciar la conversión del pueblo romano.

De todos modos el 2023 será el vigésimo tercero año del siglo XXI y del tercer milenio, así como el tercer año de la tercera década del Siglo XXI.