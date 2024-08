Cucaracha langosta: nueva especie de cucarachas gigante llega a España y se propaga rápidamente

Una nueva especie de cucaracha ha sido descubierta en España gracias a un estudio liderado por Jairo Robla, investigador del departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo. Este insecto es el denominado Nauphoeta cinerea, que ha quedado definida en castellano como cucaracha langosta de la que han sido descubiertas 149 ejemplares en diferentes puntos de la península ibérica, siendo la comunidad autónoma de Asturias la zona más poblada de esta subespecie que se caracteriza por su gran dimensión y rápida propagación.

Este estudio dirigido de la Universidad de Oviedo ha constatado los mayores temores de los investigadores durante dos años: en diferentes puntos de Asturias lleva habitando durante un tiempo una nueva especie de cucaracha que es de rápida propagación y que podría traer de cabeza próximamente a los expertos en controles de plagas. La gran diferencia de la cucaracha langosta con respecto al resto de cucarachas es su mayor dimensión ya que pueden rondar incluso los 30 milímetros de longitud.

Hasta la fecha en España habían sido descubiertas cinco tipos de especies distintas de cucarachas, que son las que suelen frecuentar las zonas cercanas a los contenedores de basuras e incluso algunas casas, lugar al que acuden a través de las grietas u otros agujeros con el objetivo de poder alimentarse. Así que todo hace indicar que este tipo de cucaracha se unirá próximamente a las legiones de estos insectos que habitan en todo el país.

Hasta la fecha en España podemos encontrar la Blatella germanica, conocida como cucaracha alemana, Blatta orientalis (cucaracha negra), Periplaneta americana, denominada cucaracha americana, la Supella longipalpa, o Periplaneta australasiae, también llamada cucaracha australiana. Estas dos últimas tienen muy poca presencia en nuestro país aunque en algunas ocasiones han sido identificadas.

¿Qué es una cucaracha langosta?

La Nauphoeta cinerea tiene su origen en el norte de África por lo que los estudios de los investigadores apunta a dos teorías sobre su llegada a España. La primera de ellas ese que algún barco procedente de esta zona o de Estados Unidos (lugar en el que también habitan) la haya podido traer a España en algún viaje o bien que a un coleccionista de insectos se le haya escapado de forma accidental.

Por ello y por su rápida propagación, ya han sido descubiertas 149 en diferentes puntos del norte de España este ejemplar de cucarachas que suelen tener una longitud de 30 milimetros de longitud y que se caracteriza por tener unas pequeñas manchas grisees y marrones. Sus alas no sobrepasan el abdomen y se mueven y se propagan de forma más rápida que el resto de cucarachas que habitan en España.

Con respecto a la propagación de estas cucarachas se han publicado diferentes estudios como el publicado en su día por el Journal of Applied Entomology que resumen a las cucarachas sinantrópicas que se han adaptado a vivir con los humanos y que están consideradas como una de las plagas urbanas más molestas. «La llegada de nuevas cucarachas no autóctonas a un territorio no es infrecuente, pero abre una ventana a lo que podría suceder en el futuro» desvelan en un estudio en el que también destacan la «urgencia de contar con sistemas de monitoreo robustos para rastrear las poblaciones conocidas y nuevas».

De esta forma, cuando citamos a la Nauphoeta cinerea estaríamos hablando de la décima cucaracha sinantrópica que pueden vivir junto al resto de los humanos y que podemos encontrar en el mundo. Este nuevo descubrimiento de una nueva subespecie de cucarachas en nuestro país viene semanas después de la publicación reciente de otro estudio que destaca la resistencia de algunas especies de cucarachas a los insecticidas que en el pasado han sido utilizado para espantarlas. Estos insectos han creado un sistema inmune que le hacen sobrevivir en su exposición a los piretroides, uno de los medios más comunes para acabar con las cucarachas.

Uno de los elementos que mas se utilizan últimamente para espantar a las cucarachas de las casas tiene que ver con un remedio natural que ha demostrado su eficacia y es el empleo de piñas de pino. Su olor resulta desagradable para los insectos y por ello repartiendo varias piñas por todo el domicilio podrás decir adiós a las cucarachas indiferentemente del tipo de especie al que pertenezcan.