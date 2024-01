Cuándo se publican las notas del MIR 2024 y dónde mirarlas

De cara a la realización de la prueba, el Ministerio de Sanidad ha proporcionado una serie de indicaciones y instrucciones que deben tenerse en cuenta durante la misma. La duración del examen será de cuatro horas y media. Antes de empezar, es fundamental comprobar la presencia del nombre en la Relación de admitidos, que incluye la asignación de mesa y centro de examen. Además, se debe asistir puntualmente con el DNI y un bolígrafo azul o negro.

Las preguntas constan de cuatro respuestas, siendo solo una válida. Los aciertos suman tres puntos, mientras que los fallos restan uno. Las preguntas no respondidas no se valoran. Al concluir la prueba, se debe entregar la hoja de respuestas, y los responsables proporcionarán una copia al examinado. Durante los primeros 60 minutos y los últimos 30 minutos de la prueba, no se permite salir del aula en ningún caso.