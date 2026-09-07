¿Cuándo atrasaremos nuestros relojes? Esta es la fecha oficial para el próximo cambio de hora

Como sabemos, hay dos cambios de hora durante el año en España. Esto inicia el periodo invernal, de manera que oscurece antes, y también el de verano cuando los relojes también cambian para adaptarse a esos meses en los que se hace de noche mucho más tarde. ¿Cuál es la fecha oficial para el próximo cambio de hora?

El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado cuando se realiza el próximo cambio de hora en el que tendremos que modificar nuestros relojes como viene siendo costumbre. Aunque suenan directrices que establecen que nos quedamos siempre con un solo horario, sin tener entonces que cambiar nuevamente, es algo que no se acaba de ratificar y de momento hay que adaptarse a los distintos horarios. El próxima será durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. De esta manera a las 03:00 horas de la península y Baleares, los relojes se retrasarán una hora, hasta las 02:00 horas, mientras que en Canarias (donde siempre es hora menos) pasarán de las 02:00 a la 01:00 horas.

La fecha oficial para el próximo cambio de hora

Ya sabemos esta nueva fecha oficial, algo que va a permitir que durmamos una hora más, pero también es verdad que los días parecerán más cortos porque a cierta hora de la tarde ya empezará a oscurecer.

¿Adiós al cambio de horario?

Ya hay voces que quieren que no se cambie más el horario, pues determinados especialistas consideran que no es nada bueno para el cerebro. Mientras que otros creen que es todo lo contrario al adaptarse así a determinados horarios según las estaciones.

En general, la Unión Europea sigue sin conseguir un consenso definitivo sobre el uso horario que deben adoptar los países, España incluida. desde el Gobierno de España se espera que se publique una nueva orden con el calendario para los próximos cinco años.

Recordemos también que Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para hacer que el horario de verano sea permanente en todo el país, y así no tener que hacer otro cambio de hora durante el año. Es algo que, como aquí, no está aprobado.

La Sociedad Española del Sueño señala que el cambio de hora altera el tiempo de exposición a la luz solar, lo que afecta directamente al reloj interno, encargado de regular los ciclos de sueño y vigilia. Este desajuste, aunque temporal, puede causar síntomas como irritabilidad, dificultades para concentrarse o insomnio.

Por lo tanto, el organismo propone mantener un único horario estable a lo largo del año, preferentemente el de invierno, ya que coincide mejor con la luz natural disponible y con los horarios laborales y escolares más comunes.

Origen del cambio de hora

El cambio de hora europeo tiene su origen en 1916 en Alemania durante la Primera Guerra Mundial con la finalidad de ahorrar carbón en las fábricas de armas. Ya en 1940, en España, Franco cambió el horario permanente para tener el mismo que el Alemania y poder así alinearse con los países dominantes en Europa.

Según explican los expertos, la medida tiene su origen en políticas energéticas del siglo XX que buscaban aprovechar la luz solar y reducir el consumo eléctrico. Sin embargo, los avances tecnológicos y la creciente preocupación por la salud del sueño han llevado a cuestionar su utilidad actual.

Otros cambios de horarios de este año y siguientes

Ya tenemos las fechas de los próximos cambios de horario durante el año. Ya hemos destacado que el próxima será durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. Posteriormente, se realiza el cambio al horario de verano, el 28 de marzo de 2027, luego el 26 de marzo de 2028, el 25 de marzo de 2029, el 31 de marzo de 2030 y el 30 de marzo de 2031.

Mientras que el horario de invierno tendrá lugar el 31 de octubre de 2027, el 29 de octubre de 2028, el 28 de octubre de 2029, el 27 de octubre de 2030 y el 26 de octubre de 2031.

¿Cómo impacta el cambio de horario en la salud y el bienestar?

Los especialistas de la Sociedad Española del Sueño mencionan que dormir las horas necesarias y mantener un ritmo regular de sueño-vigilia es fundamental para la salud. En especial, indican que la luz solar juega un papel clave en este proceso porque regula la producción de melatonina y ayuda a mantener estable el reloj interno del cerebro.

“Por ello, el horario de invierno, al ofrecer mayor coincidencia entre la luz natural y la actividad diaria, favorece un descanso más reparador y una mejor regulación del estado de ánimo”, aseguran.