La vuelta al sueño tras el verano tiene horario: éstas son las pautas que recomiendan los expertos

Facultativos inciden en que después del verano es «frecuente» que aparezcan alteraciones transitorias del sueño relacionadas con el cambio de horarios y una mayor exposición a las pantallas. Recalcan que el «reloj biológico puede necesitar unos días para sincronizarse».

«Una falta de sueño mantenida puede repercutir en el comportamiento, la atención y el aprendizaje», ha expuesto la directora médica de Takeda -compañía biofarmacéutica que ha realizado el I Barómetro sobre Trastornos del Sueño en España-, Daniela Rivero, en declaraciones a Europa Press.

Lo ha hecho tras destacar que la regularidad de horarios es «fundamental», por ejemplo, en la vuelta al colegio en los más pequeños.

Asimismo, ha insistido en que «la falta de sueño puede afectar a la atención, la memoria, el estado de ánimo, el rendimiento y la capacidad de reacción», así como «aumentar el riesgo de olvidos y accidentes».

«Cuando la falta de sueño se mantiene en el tiempo, también se ha relacionado con problemas de salud metabólica y cardiovascular», ha añadido a este respecto.

Horarios regulares

En este sentido, esta experta ha explicado que «después del verano, lo más recomendable es volver progresivamente a unos horarios regulares, especialmente manteniendo una hora estable para levantarse».

Así, ha apuntado que para conseguirlo «ayuda recuperar rutinas de comidas y actividad física, exponerse a la luz natural durante el día, reducir la exposición a pantallas y luz intensa antes de acostarse y evitar que las siestas largas o tardías dificulten el sueño nocturno».

Señales

No obstante, Rivero ha destacado que «no hace falta alarmarse por unos días de sueño irregular después de las vacaciones». «La señal de alerta aparece cuando las dificultades para dormir o la somnolencia diurna son persistentes, intensas o afectan al funcionamiento diario», ha especificado.

En esos casos, según ha manifestado, es «recomendable consultar con un profesional sanitario». «Si existe una sospecha de trastorno del sueño, un especialista puede determinar si es necesario realizar una evaluación específica», ha indicado.

En esta línea, ha dicho que los estudios del sueño se utilizan, entre otras cuestiones, para diagnosticar trastornos como la apnea o la narcolepsia. «En Takeda trabajamos para comprender mejor los trastornos del sueño y las necesidades de las personas que viven con ellos, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida», ha aseverado.