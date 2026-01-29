Creerás que estás en Venecia sin salir de España: la ciudad de los puentes que es mágica

Hay ciudades que son famosas en el mundo entero por su absoluta belleza y una de ellas es Venecia. La ciudad italiana, conocida por sus canales y sus cientos de puentes, es una de las joyas del mundo y una de las ciudades que más turismo recibe. Y no es para menos, porque su belleza es impresionante y deja con la boca abierta a todo el que llega hasta allí para recorrer sus calles. Su casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año, Venecia recibe a millones de turistas llegados de todo el mundo que quieren admirar su belleza. Pues bien, si quieres hacer un viaje memorable, te encantará saber que en España hay un lugar escondido donde te sentirás como si hubieras viajado a Venecia.

Port Saplaya

Lo hemos descubierto gracias a la cuenta de TikTok @papisviajeros y es un sitio increíbe para pasear. Bautizado como ‘la pequeña Venecia’, sus casitas de colores, sus canales y sus calles estrechas lo convierten en un lugar mágico. Se trata de Port Saplaya una zona residencial del municipio de Alboraya, a apenas 10 kilómetros de distancia del centro de Valencia.

Alberga dos playas que son accesibles y cuentan con un gran número de servicios, las cuales son adyacentes a la urbanización y están separadas entre sí por la entrada al puerto.

Playa de Port Saplaya Sur : es de arena fina y durante los meses de verano presenta una gran ubicación. Tiene 600 metros de largo y 90 metros de ancho y el oleaje es moderado.

: es de arena fina y durante los meses de verano presenta una gran ubicación. Tiene 600 metros de largo y 90 metros de ancho y el oleaje es moderado. Playa de Port Saplaya Norte: es una playa abierta y sus aguas suelen estar muy limpias. Cuenta con varios servicios y zonas comerciales. Tiene 400 metros de largo y 100 metros de ancho.

¿Qué ver alrededor de Valencia?

Además de «la pequeña Venecia», alrededor de Valencia hay otros lugares que bien merecen una visita. Uno de los más interesantes son las Cuevas de San José, que albergan el río subterráneo navegable más largo de toda Europa. Se pueden hacer paseos en barco, así como pasear por sus galerías llenas de estalagmitas y estalactitas.

El Castillo de Sagunto tiene un gran valor histórico. Declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural, fue utilizado por las tropas francesas durante la Guerra de Independencia. Cuenta con siete recintos, entre los que se incluyen la plaza de Armas y la placa de la Ciudadela.

El Santuario de Santa María Magdalena de Novelda es otra de las visitas alrededor de Valencia que más merecen la pena. Se encuentra en la localidad de Novelda (Alicante), es de estilo modernista catalán y mezcla diferentes estilos arquitectónicos, como el barroco. Su construcción data de la primera mitad del siglo XX. Ha sido bautizado como «la pequeña Sagrada Familia de Novelda». Cabe señalar que la entrada es gratuita.