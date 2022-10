7 lugares Patrimonio de la Humanidad en España que merece la pena visitar

Conseguir la distinción de Patrimonio de la Humanidad no es tarea fácil, se deben reunir una serie de requisitos ya que es un reconocimiento muy especial que dará la vuelta al mundo y convertirá a ese monumento, fiesta, lugar, etc. en una referencia para siempre. Hoy te mostramos 7 lugares Patrimonio de la Humanidad en España que tienes que visitar sí o sí al menos una vez en la vida ya que no sólo tienen una carga histórica importantísima, también son muy bonitos y tienen un gran atractivo a nivel turístico.

7 lugares Patrimonio de la Humanidad en España que tienes que visitar

La Alhambra (Granada)

No hay ninguna duda de que La Alhambra de Granada es uno de los lugares más espectaculares que se pueden visitar en España, y en este caso tiene la distinción Patrimonio de la Humanidad con todo merecimiento desde el año 1984. Un majestuoso palacio y sus increíbles jardines que tienes que visitar al menos una vez en la vida.

Centro histórico de Córdoba

Esta ciudad andaluza es un lugar fascinante, más aún en su centro histórico, uno de los mejor conservados de todo el país, con imprescindibles de ver como la Catedral-mezquita, el Alcázar de los Reyes Cristianos y la Torre Fortaleza, entre muchos otros. Córdoba no es tan famosa como otras ciudades andaluzas pero lo cierto es que merece muchísimo la pena.

Catedral, Alcázar y Archivo de Indias (Sevilla)

Este conjunto de edificios de Sevilla es espectacular, un Patrimonio de la Humanidad con muchísima carga histórica, siendo además la catedral el templo gótico más grande de Europa. Recorrer el Alcázar por dentro y por fuera, dando un paseo por sus jardines, es una experiencia espectacular.

Arquitectura mudéjar (Aragón)

En este caso, la distinción no se centra en un único lugar, es un conjunto de edificios en la comunidad aragonesa, todos con una arquitectura mudéjar espectacular que merece la pena ver, una muestra increíble de ese tipo de arte. Lugares como el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, la Seo de Zaragoza o la Torre de San Martín en Teruel son claros ejemplos de por qué merecen ser Patrimonio de la Humanidad.

Isla de Ibiza

Ibiza es una de las islas más atractivas de nuestro país, un éxito en lo que a turismo se refiere gracias a su belleza, su clima y a lo mucho que tiene que ofrecer en muchos sentidos. Sus ricos ecosistemas marinos y costeros, además de sus yacimientos arqueológicos, fueron dos de los motivos que llevaron a la UNESCO a considerar a esta isla balear un bien mixto que merecía ser Patrimonio de la Humanidad desde 1999.

San Cristóbal de La Laguna

Esta ciudad se encuentra en la isla de Tenerife y su casco histórico es uno de los mejor conservados de todo el país, una ciudad en la que los asentamientos dejaron huella y que cuenta con una mezcla de arquitecturas como la modernista, contemporánea, neoclásica, mudéjar o racionalista.

Cueva de Altamira (Cantabria)

La Cueva de Altamira son uno de los grandes atractivos históricos en España, una increíble representación del arte paleolítico que se esfuerzan mucho por conservar, tanto que sus visitas están restringidas, aunque sí puedes ver de cerca El Pendo, La Garma, El Castillo o La Peña del Candamo, obras maestras similares que son una increíble experiencia para la vista.