Confirmado: la respuesta definitiva a si el dinero da o no la felicidad

El dinero es un elemento que acaba siendo determinante para aportar esta felicidad o no, que queremos poner en práctica. Estamos ante un tipo de elemento que acabará siendo el que marque nuestras vidas, más de lo que imaginamos, el dinero es un elemento clave, pero es mejor saber hasta qué punto.

Dicen que el dinero da la felicidad, pero quizás este estado de ánimo esté un poco más lejos de lo que nos imaginamos. Hay millonarios infelices, teniendo todo a su alcance y pobres inmensamente felices sin casi nada en su poder.

La ciencia confirma si el dinero da la felicidad

El ser humano trabaja hasta casi el final de sus días por dinero. Entrega su tiempo y sus mejores años para poder ganar una buena cantidad de esos billetes y monedas que son los que se necesitan para vivir de una forma o de otra. Gastando más o menos, peor siempre buscando esa felicidad efímera que el dinero puede dar.

Comprar aquello que uno desea, dejarse llevar por el consumismo, es algo que acabará siendo lo que nos haga desear más de lo que podemos tener o aspirar. Hay tantas tiendas y planes por hacer. Una vuelta al mundo, un viaje a las islas o cualquier otro elemento que queramos tener en nuestras manos.

Casi todo en esta vida se puede comprar, empezando por una cantidad de elementos que pueden llegar a nuestro poder de la mano de un dinero que primero hay que ganarse o quizás recibirlo de forma inesperada. Todos conocemos esas historias en las que una persona recibe una buena cantidad de dinero a través de un sorteo y en unos años está arruinada.

Saber conservar el dinero, o, al menos, tenerlo en nuestro poder durante más tiempo es algo que debemos poner en práctica, antes que nada. Siendo un elemento que puede darnos más de una alegría sin apenas saberlo. Quizás sabremos el elemento que acabará siendo lo que marque la diferencia, pero no el factor clave para conseguir aquello que uno necesita para ser feliz.

En esencia lo que se requiere para obtener esta ansiada felicidad va más allá de lo que nos imaginamos y quizás no tiene nada que ver con el dinero. Los expertos han dado con el resultado de este elemento que quizás no estaríamos esperando. Todo es posible de la mano de unos estudios que nos demuestran qué podemos esperar.

¿El dinero da la felicidad?

Daniel Kahneman y Angus Deaton analizaron la felicidad en función del dinero que las personas ganaban, llegando a la conclusión que el dinero daba la felicidad, pero hasta cierto punto. Había una cifra en la que una vez sobrepasada la felicidad no llegaba de la misma forma a la vida de las personas.

Estos dos expertos de la Universidad de Princeton afirmaban que cuando se llegaba a los 75.000 euros el aumento de la felicidad se reducía muchísimo. Es decir, digamos que la felicidad va en aumento a medida que la persona va ganando más dinero, pero llega un momento que se estabiliza y a partir de esa cantidad no son tan felices aquellos que ganan miles de euros.

Uno de los autores de este estudio afirmaba que: “De la misma forma, en los datos de 2010, la mayoría de las personas daban puntuaciones perfectas, con lo que solo nos informaban de las personas que eran infelices y no de la tendencia general de la felicidad de la mayoría. Una vez que tenemos en cuenta esto, los resultados no son tan diferentes.”

Los de la Universidad de Princeton llegaron a la misma conclusión de las abuelas o madres o de la sabiduría popular de todo el mundo, afirmando que:” “El dinero no es el secreto de la felicidad, pero probablemente pueda ayudar un poco”. Por lo que con una buena cantidad de dinero en el banco las cosas se ven de forma muy distinta.

Evidentemente, cuando se llega a ganar una determinada cantidad de dinero al año, la perspectiva cambia.

No es lo mismo afrontar un problema con lo justo para vivir que con miles de euros en la cuenta corriente. La tranquilidad de poder disponer de todo lo necesario para afrontar un bache en el camino puede ser determinante. Por lo que acabaremos teniendo en nuestro poder esta cantidad de dinero que nos ayudará a ganar tranquilidad.

Eso sí, una vez se llega a ella lo que nos sigue puede llegar a ser muy diferente. Vamos a empezar a buscar otras vías de felicidad que no un dinero que ya sabemos que tenemos en el banco y cuyo valor no nos afecta en mayor o menor medida. Los expertos concluyen que no da la felicidad, pero sí que ayuda a tener una vida un poco más feliz.