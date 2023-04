Confiesa lo que hace en la pescadería de Mercadona y todo el mundo se queda en shock

Hace solo unos días hablamos de la diferencia entre las cajas azules y verdes de la pescadería de Mercadona, y ahora esta sección vuelve a ser noticia, aunque por una razón completamente diferente. Un vídeo compartido en TikTok por una usuaria se ha convertido en uno de los más vistos en la plataforma, y lo cierto es que no es para menos.

Pero, ¿qué tiene de especial este vídeo para que se haya hecho tan viral? Pues bien, la usuaria en cuestión cuenta una costumbre cuanto menos curiosa que tiene cada vez que va a la pescadería de Mercadona: comerse el hielo.

«Decirme que no soy la única que va a Mercadona y se come el hielo», señala en el vídeo. Como era de esperar, los usuarios no han tardado en reaccionar. También lo ha hecho Guille Martín, conocido en redes como Farmacia Enfurecida, quien ha dado su opinión como farmacéutico: «Espero que lo sea sí», ha escrito en Twitter.

Muchos usuarios han destacado el peligro de hacer esto: «Estará de broma… a saber de dónde ha salido ese hielo. Debería cocinarlo antes de comerlo, evitaría riesgos».

Espero que lo sea sí pic.twitter.com/XLHEea02EH — Guille Martín (@Farmaenfurecida) February 2, 2023

Los peligros de comer hielo

Comer hielo de forma habitual, aunque parezca algo inofensivo, es malo para la salud de los dientes. Por este motivo, masticarlo con frecuencia puede hacer que los dientes acaben debilitándose e incluso astillándose, dañando el esmalte dental y dejándolos expuestos a bacterias y caries.

Sin embargo, comer hielo es un hábito que tienen muchas personas, tal y como ha compartido la usuaria cuyo vídeo se ha hecho viral en redes sociales. Claro que, en este caso el peligro es mayor, ya que el hielo está en contacto con el pescado a la venta.

Los retos más absurdos y peligrosos

Esperamos que se haya quedado en una simple anécdota y no pase a ser otro reto absurdo de TikTok, como muchos que hemos visto en los últimos años. ¿Has oído hablar del ‘Super Glue Lips Challenge’?

Consiste en aplicar Super Glue en el surco nasolabial y pegar el labio superior para conseguir el efecto que tienen muchas famosas gracias al ácido hialurónico. Es cierto que los labios se ven mucho más voluminosos, pero hay que tener en cuenta que el pegamento puede causar heridas en la piel, e incluso quemaduras.

A este reto hay que sumar el ‘stripping dental’, que consiste en limarse los dientes con una lima de uñas. Es muy peligroso, ya que daña gravemente el esmalte, que protege los dientes de los ácidos que provocan los alimentos.