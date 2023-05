Es completamente mágica: la planta que acaba con las humedades en el baño

Las humedades en el baño tienen los días contados gracias a una planta mágica que debe estar en esta parte de la casa. Uno de los problemas de toda vivienda, ya sea nueva o tenga unos años, son las humedades. Nadie se escapa de las molestas manchas y problemas para la salud que genera este elemento. Para eliminarlo, debemos ventilar y tener el máximo aislamiento posible contra la humedad de las paredes, pero en el baño, debemos hacernos de un secreto a voces, una planta capaz de eliminarla de inmediato.

Esta es la planta que acaba con las humedades en el baño

Las plantas son una solución para la humedad en el baño, pero cuidado, no todas pueden sobrevivir en un ambiente tan hostil. Las temperaturas y la humedad de esta parte de la casa es lo ideal para plantas tropicales. Algunas de ellas son casi mágicas y consiguen acabar con el moho en el baño de forma asombrosa.

La aspidistra es una de las plantas de interior que más se usa en nuestro país. La podemos poner en cualquier parte, teniendo en cuenta que sobrevive con mucha humedad y altas temperaturas. Si la colocamos en el baño conseguiremos unos resultados increíbles al ser incluso capaz de eliminar el moho.

No pide que se la riegue demasiado, pero si un sitio húmedo en el que poder crecer y expandirse. Es una de esas plantas que tampoco pide mucha luz, por lo que, si tu baño no tiene ventana, no te preocupes, no tendrás que sacarla al exterior. De hecho, es una de las plantas que mejor sobrevive en un baño y que más resultados ofrece.

Acabará con la humedad, absorbiendo la que quede en tu baño, será la forma de sobrevivir que te dará una planta de esas que impresionan a simple vista. Unas hojas verdes, frondosas y bonitas serán la carta de presentación de este elemento que quedará espectacular. La pongas donde la pongas podrás disfrutar de la belleza de una planta de interior que está preparada para pasar horas y horas sin salir, no necesita apenas la luz del sol.

Si tienes ventana en el baño, no la coloques en ella, será mejor que reciba el sol de forma indirecta o puede dañarse. Es quizás una de las que vivirá mejor en el interior de una casa ofreciéndonos sus mejores propiedades.