A pesar de sus orígenes inesperadamente recientes, es evidente que la moda de la leche de avena llegó para quedarse. Si bien todavía ocupa el segundo lugar después de la leche de almendras en la escala de popularidad de entre las bebidas vegetales, la de avena supera a otras alternativas de leche con su bajo impacto ambiental, inocuidad para los alérgenos y una sensación en la boca comparable a la de los lácteos. Pero, si solo la usas para salpicar su café todas las mañanas, puede tomarte un tiempo terminar un cartón y, ya sea refrigerado o no perecedero, un cartón abierto de leche de avena eventualmente se echará a perder. Pero ¿cómo saber si la leche de avena se ha echado a perder? Te damos todas las pautas a continuación.

¿Cómo saber si la leche de avena se ha echado a perder?

Aunque veas una fecha de caducidad o de consumo preferente en tu leche de avena y todavía no se haya cumplido, debes saber que si la dejas abierta puede que se eche a perder, de modo que debes fijarte en lo siguiente:

Señales visuales

Saber si tu leche de avena sigue siendo buena o no puede ser un poco complicado cuando se basa en señales visuales, es decir, a menos que haya cambiado completamente de color o haya algún moho notable. Pero una clave importante para descifrar si la leche de avena se ha echado a perder es la separación, que, de manera inconveniente, puede ocurrir naturalmente en la leche de avena incluso si no se ha echado a perder.

Según el portal Milk Pick , de los dos ingredientes principales utilizados por la mayoría de las marcas de leche de avena , agua y avena, hay una diferencia notable en el peso de las partículas. Debido a que las partículas de avena pesan más que el agua, se separarán si la leche ha estado reposando por un tiempo. Sin embargo, la diferencia entre la separación segura y la insegura es bastante evidente.

Si bien siempre debe agitar la bebida antes de verterla, se recomienda hacerlo y verterla en un vaso para que pueda inspeccionarla. La sacudida debería haber emulsionado las partículas de avena y agua juntas. Si se ven separadas, o si partes de la leche se ven grumosas, lo más probable es que se haya echado a perder.

Olor

Si las señales visuales no lo llevan a ninguna conclusión sólida sobre el estado de su leche de avena, puede hacer la prueba de olfato. La leche de avena que es segura para beber tiene un olor dulce a nuez, similar a su sabor. Pero, si no estás seguro de tu leche de avena en la nevera, sólo la tienes que abrir y olerla. En el caso de que notes un olor desagradable, agrio o picante, confía en tu olfato y no la bebas.

Sabor

Ahora, si tu olfato y tus ojos no te han revelado el estado de la leche, deberás confiar en el sabor pero, has de tener cuidado, esto no viene sin riesgos. Si bien la leche de avena vencida aún puede ser segura para beber, beber leche de avena en mal estado puede provocar una intoxicación alimentaria, que incluye síntomas como inflamación intestinal, vómitos y diarrea.

Lo mejor que puedes hacer es tirar cualquier leche de avena que parezca o huela sospechosa antes de hacer una prueba de sabor. O también puedes tomar un sorbo y, si te sabe un poco mal, confía en tu paladar y deja de beberla. Debido a que no hay forma de saber qué tipo de bacterias contiene tu leche de avena en mal estado, es mejor no arriesgarse.