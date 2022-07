¿Cómo funciona el truco del sueño inverso para dormir cuando hace calor?

Bien es sabido por todos lo importante que es dormir bien para tener una buena salud tanto a nivel físico como mental. Sin embargo, en verano, cuando la temperatura por la noche es alta, no resulta nada sencillo conciliar el sueño. Si a ti también te cuesta dormir, es el momento de que conozcas el truco del sueño inverso, que se ha hecho viral en TikTok.

Así funciona el truco del sueño inverso

Ha sido un doctor quien ha publicado un vídeo en la conocida red social explicando en qué consiste el truco y cómo aplicarlo. Él mismo reconoce que en un principio no pensaba que funcionaría, pero finalmente ha descubierto que es muy efectivo para conciliar el sueño en cuestión de segundos.

Tal y como su propio nombre indica, de lo que se trata es de sacar partido de la psicología inversa para «engañar» a la mente. La psicología inversa es una técnica de persuasión que consiste en influir a una persona haga algo sugiriendo lo contrario.

Funciona especialmente con quienes tienen un carácter rebelde y que están poco dispuestos a hacer lo que se les pide, rasgos que caracterizan a personas desafiantes e impulsivas.

Pues bien, el truco del sueño inverso tiene la misma base, pero en lugar de «engañar» a otra persona, se «engaña» a la mente. Consiste en tumbarse a la cama con los ojos abiertos y repetirse una y otra vez la siguiente frase «no quiero dormir».

Debes tratar de convencerte de que no tienes sueño y no te vas a dormir. Esto te obligará a permanecer despierto, pero rápidamente te sentirás cansado y te dormirás. A esto se le conoce como «intención paradójica», y se da cuando se le dice a una persona que no piense en algo en concreto, y al final acaba pensando en ello.

Por lo tanto, si le dices a tu mente una y otra vez que no quieres quedarte dormido, al final pensará en ello y te quedarás dormido.

Consejos para dormir en verano

Además del truco del sueño inverso, es importante que conozcas una serie de consejos para dormir en los meses de verano.

Para que la habitación esté lo más fresca posible al momento de irte a la cama, es importante que la ventiles a primera hora de la mañana. Luego, cierra la ventana y baja la persiana para que no entre el sol.

Los tejidos naturales, como el algodón, son los mejores para la ropa de cama. Transpiran mucho mejor que los sintéticos.

Y, por último, teniendo en cuenta que la digestión aumenta el calor corporal, en verano hay que cenar ligero al menos dos horas antes de irse a la cama.