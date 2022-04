A no ser que haga un frío muy acusado, debes saber que hay razones por las que dormir sin ropa. Además de la comodidad, al parecer, es bueno para la salud. Si bien todos nos ponemos el pijama cuando vamos a dormir, quizás ahora te interese más no hacerlo. Te contamos las claves sobre ello.

Diversos expertos dan a conocer que, para relajarnos y además conseguir la temperatura perfecta para dormir, no hay nada mejor que hacerlo completamente desnudos.

Por qué debes dormir sin ropa

Reducimos la presión arterial

Se establece que al estar desnudo y además dormir con otra personal se permite liberar oxitocinas. Y con ello bajamos la presión arterial, estimulamos también nuestro sistema inmunológico y reducimos la ansiedad.

Mayor relax para dormir

A consecuencia de lo anterior, al tener menos ansiedad, dormimos antes y no nos despertamos muchas veces durante la noche, que es lo que sucede cuando estamos en tensión y estrés. Así conseguimos el nivel óptimo de relax.

Prevención de la diabetes

Un estudio dio a conocer que cuando dormimos en una habitación con la temperatura más baja de lo normal, ello podría reducir el riesgo de padecer diabetes.

La piel respira

Tantas horas durmiendo estirado y vestido no es nada bueno para nuestra piel. si dormimos desnudos, diversas partes de nuestro cuerpo, como las axilas o nuestras partes sexuales, puede airearse mas y entonces respirar, pues solo lo hacen cuando vamos a la ducha o nos hacemos un baño, puesto que el resto del día vamos, mayoritariamente, vestidos. Con esto se reducen las enfermedades de la piel.

Fuera infecciones femeninas

Por ende, hay menos infecciones vaginales, pues tales hongos que son causas de estos problemas suelen aparecer en ambientes más cálidos y cerrados, es decir, si estamos con ropa, tapados y en una habitación cerrada.

Sensación de libertad

Hay más razones para dejar la ropa al dormir. Y una de estas es que al final nos sentimos más libres. Menos atados y en bienestar. Pues imagina, por un momento, el hecho de no llevar nada. Además ayuda a aumentar las relaciones sexuales cuando duermes en pareja y a estar no solamente más cómodo si no más feliz y relajado de todas las maneras.

Más ventajas

Te hace adelgazar

Ahorras en ropa

Te hace estar saludable

Mejora la circulación

Ahora que sabes las muchas ventajas de no dormir con ropa, tal vez te apetezca probarlo y comprobar los diversos beneficios que descubres con ello.