Clonar a tu mascota ya es posible en España: éste es el precio de la práctica que se está poniendo de moda

En España se está poniendo de moda una práctica que permite clonar a esa mascota que yo no está con nosotros. La huella de un perro o gato es imborrable. Nuestros pequeños nos acompañan durante un periodo determinado de tiempo, después deben abandonarnos.

Eso no significa ahora en España que debamos olvidarlos para siempre, sino todo lo contrario. Podemos descubrir a través de esta clínica privada que nos hace pagar una buena cantidad de dinero que tenemos más tiempo para pasarlo con ellos.

Es posible clonar a tu mascota en España

Hasta hace muy poco esta práctica no había llegado a España, la veíamos en la televisión o en las redes sociales. Ahora si lo deseamos podemos clonar nuestra mascota, es legal y tiene un coste que no todo el mundo puede asumir, aunque en esta clínica de Marbella no les falta trabajo.

Cuando se trata de cuidar a nuestra mascota somos capaces de cualquier cosa, en gastos veterinarios no nos duele nada de nada, sino todo lo contrario. Mientras nuestra mascota, perro o gato, esté bien, somos capaces de cualquier cosa. Por lo que debemos estar muy pendientes de las últimas novedades.

Cada vez más las mascotas viven más años. La esterilización temprana, los cuidados y las vacunas, impiden que contraigan determinadas enfermedades. Invertimos un dinero en los cuidados de nuestros animales, pero eso no quiere decir que después de que se hayan marchado, hayamos de decirles adiós.

Ese vacío que dejan es enorme. Todos hemos tenido una mascota que nos ha marcado de por vida. Hemos sentido que formaba parte de nuestra familia y se transformaba en una pieza central de ese día a día que afrontamos con una sonrisa gracias a ellos. Son los primeros en recibirnos en llegar a casa y esos animales que nos regalan un gesto de cariño nada más levantarnos.

Es mucho lo que nos aportan a cambio de casi nada. Son fieles seguidores sin necesidad de hacer nada más que mantenerlo en plena forma. Por lo que, tendremos en marcha una serie de elementos que son fundamentales y que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Valoraremos aún más a esas mascotas del presente y del pasado al descubrir una clonación que se está convirtiendo en una práctica habitual en muchos países.

Este es el precio de esta práctica que se está poniendo de moda

Se está poniendo de moda una práctica que puede hacer que cualquier perro o gato viva prácticamente para siempre. Eso sí, de una forma que ha despertado una serie de dilemas éticos que han ido de la mano con la implantación de este sistema en nuestro país o en cualquiera que tenga esta técnica como legal.

Clonar a un animal plantea serios dilemas. El hecho de sea idéntico no significa que tenga el mismo carácter. Imaginemos un perro o un gato que se cría con nosotros cuando somos niños y vuelve cuando ya tenemos una edad. No tendrá el mismo contexto, esa familia de niños pequeños con los que creció, por lo que su carácter quizás se vea afectado.

De la misma forma que nadie se plantearía clonar un ser humano ante la imposibilidad que sea la misma persona. Los genes no son los recuerdos o las experiencias vividas, son solo unas características externas que, aunque sean iguales, realmente no podemos tener las mismas características.

Al final, lo que conseguimos con esta técnica es tener a un animal que es prácticamente idéntico, es decir, llena un hueco que podría llenar el de otro ser vivo. Quizás necesitaremos empezar a buscar una serie de elementos que son fundamentales con la ayuda de una técnica que puede ser excepcional.

Gracias a la clonación, volveremos a ver a esa mascota, tal y como era, con sus más y sus menos. Es decir, puede que sufra de las mismas enfermedades que se la llevaron en su día, así que será mejor que tengamos muy claro que una vez más el tiempo será limitado. Para poder obtener ese tiempo extra, se deberá pagar una buena cantidad de dinero.

Por unos 50.000 euros y el material genético de nuestra mascota, podemos revivirla de lleno, en este cambio que nos permite usar la tecnología de la mejor manera posible. Con una serie de detalles que son esenciales y contra los que queremos luchar. Sin duda alguna es un elemento fundamental. La posibilidad de clonar a las mascotas en España lo que hace que este sistema sea tan popular.

Se ha convertido en viral en redes sociales y no es de extrañar si tenemos en cuenta que todo aquel que ha perdido una mascota estaría dispuesto a cualquier cosa para recuperarla.