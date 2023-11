La cicatriz de Harry Potter no es un rayo. Este es su verdadero significado

¿Siempre has creído que la cicatriz de Harry Potter es un rayo? Ahora ha surgido una nueva teoría que se ha hecho viral en redes sociales que indica que no es así. El tweet lo publicó @todayearsold en el año 2019, pero ha sido ahora cuando ha tomado especial relevancia. «¿Sabías que la cicatriz de Harry Potter no es un rayo, sino el movimiento de la mano para lanzar un Avada Kedavra?», compartió.

Claro, esta es la maldición letal que Voldemort lanzó contra Harry Potter cuando era apenas un bebé. Sin embargo, los planes del mago oscuro no resultaron como esperaba: la madre de Harry, Lily, se interpuso valientemente, y la maldición se revirtió, dejando al protagonista marcado de por vida con la cicatriz distintiva en forma de rayo en su frente.

El usuario que habló de esta teoría en 2019 no fue el primero en hacerlo. Ya en 2015, un usuario de Reddit mencionó este detalle. Además, la autora J.K. Rowling habló de la cicatriz en 2007 y reconoció que eligió esa forma específica porque le parecía «genial». Comentó en tono jocoso que no quería que su protagonista tuviera una cicatriz con forma de rosquilla.

Did you know Harry Potter’s scar isn’t a lightning bolt, but actually the hand motion to cast Avada Kedavra pic.twitter.com/B8ig9dLGFg

