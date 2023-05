Es una de las catedrales más grandes del mundo y está en España: para alucinar

Una de las siete catedrales más grandes del mundo está en España, una auténtica joya de la arquitectura que nos regala su belleza. No es necesario que recorramos el mundo para visitar lugares con historia, a solo unos kilómetros de nuestra casa, tenemos una catedral que impresiona. Este verano no cojas el avión, súbete a un coche o tren y pon rumbo a una ciudad de Andalucía que te conquistará. No solo por su gente y gastronomía, también por ser el lugar en el que encontrarás una de las catedrales más grandes de España.

España es el país en el que se encuentra una de las catedrales más grandes del mundo

Las catedrales son símbolo de poder, espiritualidad y arte, el lugar en el que las personas conectan con su religión y también se deleitan con la capacidad del ser humano. Pensar que la catedral de Sevilla fue construida hace unos siglos, nos pone la piel de gallina. Es una obra arquitectónica que deja al visitante con la boca abierta.

Por mucho que la hayamos visto en foto, nada es comparable al verla en vivo y en directo. Nos sentiremos infinitamente pequeños ante la obra del ser humano dedicada a una religión que en este lugar cuida hasta el último detalle. Sorprende el hecho de que fuera construida en el siglo XV sin ningún tipo de maquinaria, solo con la fortaleza de una serie de personas que crearon una obra de arte sin precedentes.

En su interior se encuentra la tumba de Cristóbal Colon. El oro procedente del nuevo continente ayudó a financiar un proyecto faraónico. En ella se mezclan las distintas culturas y periodos artísticos que forman parte de la historia de esta ciudad, sin duda alguna merece la pena que la visitemos en algún momento de nuestra vida.

Es una catedral que recibe millones de visitantes al año y que ha sufrido varias reconstrucciones. El paso del tiempo siempre deja secuelas que acaban generando nuevos comienzos. Si ya has visitado antes Sevilla, no dudes en volver a ver una Catedral que se encuentra entre las mas grandes del mundo.

Es una construcción equiparable a grandes joyas de la arquitectura como la catedral de San Petersburgo o de Colina Alemania. La grandeza del arte español lo podremos ver competir con otras partes del mundo de la mano de una catedral de Sevilla que te hará alucinar nada más verla.