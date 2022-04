De vez en cuando, la opinión pública se estremece al conocer el caso de algún psicópata que ha cometido diversos delitos, poniendo en jaque a la sociedad que habita. Y los medios se vuelcan a realizar análisis acerca de la personalidad de estos sujetos, intentando detectar puntos referenciales o características en común, que ayuden no sólo a distinguirlos, sino además a evitar otros ataques. Estas son las canciones más escuchadas por los psicópatas.

A partir de estos estudios salen unas conclusiones sobre un rasgo muy particular de estos psicópatas, que tiene que ver con su música favorita, o cuáles son las canciones más escuchadas por ellos.

Cuáles son las canciones más escuchadas por los psicópatas

Porque al final, estos personajes han pasado desapercibidos en sus ambientes, entre sus semejantes, hasta que cometen las atrocidades por las que se vuelven famosos. Es decir, hasta ese momento son personas como cualquier otra, que muestran las mismas inquietudes y atracciones que nosotros, y entre ellas las musicales.

El fin del mito de la música clásica

Tal vez porque Hollywood popularizó esa leyenda con The Silence of the Lambs, película en la que vimos a un Hannibal Lecter fanático de las obras de Bach, se solía asociar a los psicópatas con la música clásica. Pero un informe de estudiantes de psicología de la Universidad de Nueva York desestimó aquel mito, y ha demostrado que en realidad éstos prefieren otro tipo de melodías.

En una investigación en la que se incluyó a 190 personas expuestas a 260 canciones de diferentes géneros, desde clásicos hasta temas modernos de la lista Billboard 100, estos estudiantes coincidieron en que no hay una categoría musical que identifique a los psicópatas, pero sí un patrón específico de elección de canciones dentro de cada género. Es decir, a todos les gustan los mismos temas.

Los integrantes de la Universidad de Nueva York cruzaron la elección de canciones con el nivel de “psicopatía” -que también es medible-, para establecer algunos temas especialmente atractivos para los “más psicópatas” y otros que parecían no llamarles la atención.

Gracias a ello, se podía llegar a predecir el favoritismo de los participantes por determinadas canciones, con sólo tener el dato previo de su nivel de psicopatía potencial, lo que confirmó su hipótesis inicial.

Entre las canciones de cabecera de las personalidades más siniestras aparecen temas comunes, como “Money for nothing”, de Dire Straits, además de otros que probablemente nunca hubiéramos relacionado con estos sujetos, como What do you mean”, de Justin Bieber.