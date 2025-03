El botón de la lavadora que casi nadie usa y elimina las manchas mejor que cualquier truco casero

Cuando se trata de la ropa, todos tenemos nuestros trucos y para mantenerla impecable. Algunas personas confían en detergentes específicos o en esos remedios caseros que nos enseñaron nuestras abuelas, como el vinagre o el bicarbonato. Sin embargo, hoy en día, las lavadoras modernas tienen una función secreta que probablemente no conoces, y que puede salvar tus prendas de manchas difíciles. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas manchas no desaparecen, incluso después de lavar tu ropa una y otra vez, este botón de la lavadora es justo lo que necesitas.

Muchas veces, las manchas más difíciles, como las de salsa, café o aceite, no se eliminan por completo en un solo lavado. Aquí es donde entra en juego el prelavado, una función que puede marcar la diferencia. Aunque parece un detalle insignificante, este ciclo adicional tiene un papel fundamental: prepara la ropa para el lavado principal, ayudando a deshacerte de la suciedad más difícil sin necesidad de usar productos químicos agresivos o de frotar la prenda a mano. De hecho, este ciclo es perfecto para aquellas prendas con manchas resistentes, ayudando a que se disuelvan antes de que entre en acción el ciclo de lavado normal.

Prelavado, el botón secreto de la lavadora

El prelavado es un remojo inicial que se realiza antes del ciclo de lavado principal. Durante este paso, la lavadora moja las prendas y las deja reposar en agua, lo que facilita que las manchas se «aflojen». Este paso suele durar unos minutos y se realiza con agua fría o tibia. El objetivo principal es «aflojar» la suciedad incrustada, como restos de comida, barro o aceite, que no se eliminan fácilmente en un solo lavado. Lo que muchas personas no saben es que este ciclo no requiere detergente, ya que su función principal es preparar la ropa para el ciclo posterior.

Este proceso de remojo no sólo ayuda a «aflojar» las manchas visibles, sino que también permite que el detergente actúe de manera más eficaz cuando llega el ciclo de lavado principal. En lugar de aplicar el detergente sobre manchas duras que ya están adheridas a la tela, el prelavado hace que el detergente pueda penetrar mejor en las fibras de la tela, aumentando las probabilidades de que las manchas desaparezcan completamente.

¿Cuánto hay que usarlo?

El prelavado es especialmente útil cuando tienes prendas con manchas difíciles o cuando las prendas requieren un tratamiento extra antes del lavado principal. Este ciclo es ideal para manchas de comida, como salsa de tomate, café, vino o aceite, que suelen ser comunes en ropa de trabajo o ropa de niños.

Este botón de la lavadora también es útil para ropa deportiva o de trabajo que ha estado expuesta a barro, sudor o polvo, ya que remoja la ropa antes del ciclo de lavado normal, ayudando a eliminar la suciedad más persistente.

Sin embargo, no es necesario usar el prelavado siempre. Si la ropa no está especialmente sucia o no tiene manchas difíciles, puede que no sea necesario. Además, algunas lavadoras tienen ciclos automáticos que activan el prelavado sólo cuando detectan manchas difíciles, lo que facilita la tarea.

Consejos útiles

Si decides utilizar la función de prelavado en tu lavadora, es importante seguir algunos consejos para asegurarte de que la ropa quede lo más limpia posible y evitar cualquier daño en las prendas.

En primer lugar, no sobrecargues la lavadora. Aunque es tentador poner toda la ropa sucia de una sola vez, es crucial dejar suficiente espacio para que el agua circule correctamente. El prelavado necesita espacio para funcionar de manera efectiva y remojar las prendas adecuadamente. Si llenas demasiado la lavadora, el agua no podrá penetrar bien en las fibras, lo que significa que las manchas no se eliminarán como deberían.

Otro punto importante es usar el detergente adecuado. Aunque el prelavado no necesita detergente, cuando comience el ciclo de lavado principal, es fundamental elegir un detergente específico para las manchas que estás tratando de eliminar. Si tienes manchas difíciles, como las de grasa o aceite, utiliza un detergente diseñado para tratar este tipo de residuos.

Clasificar la ropa antes de meterla en la lavadora es otro consejo valioso. Si tienes prendas muy sucias, como las que han estado expuestas a barro o alimentos, es recomendable ponerlas en el ciclo de prelavado. Sin embargo, no todas las prendas necesitan este tratamiento. Si tienes ropa menos sucia o prendas delicadas, no es necesario pulsar este botón de la lavadora.

Finalmente, es importante recordar que el prelavado es muy útil, pero no sustituye la limpieza que pueden necesitar algunos tejidos . Si notas que las manchas persisten después del prelavado, puedes considerar usar productos específicos para tratar manchas difíciles antes de meter las prendas en la lavadora. En algunos casos, un prelavado seguido de un tratamiento a mano puede ser la mejor opción.