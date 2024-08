Aviso por la nueva estafa que llega a tu móvil: atento si escuchas este sonido

Llega una nueva alerta que nos advierte de una nueva estafa que llega a tu móvil, será mejor que estés atento si escuchas este sonido. Los estafadores tienen muy claro cómo conseguir lo que necesitan, son capaces de crear una serie de estafas que son claras y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Todo el mundo puede caer en un timo que cada vez se extiende más. Sólo teniendo un teléfono móvil puede estar pendiente de una serie de detalles que son claves y que quizás hasta ahora no te habías planteado.

Los expertos en ciberseguridad no dudan en advertir en lo que está por llegar. Cada vez más personas caen en una estafa que parece inofensiva, pero no lo es, sino todo lo contrario. Tenemos entre manos una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo lo que marque el futuro. Desde el teléfono nos pueden robar una buena cantidad de dinero, a través de la propia factura o de un acceso a nuestros datos personales que puede ser especialmente peligroso en todos los sentidos. Toma nota de lo que puede pasar si escuchas este sonido.

Muy atento si escuchas este sonido en el teléfono

El móvil puede acabar siendo lo que nos haga sufrir las consecuencias de un problema que puede ser fundamental. El hecho de poder escuchar algo que llega del otro lado del teléfono puede ser clave para sufrir las consecuencias de este tipo de estafa que está extendiéndose cada vez más.

Los expertos alertan de que el teléfono se ha convertido en la puerta de entrada de una serie de estafas que son fundamentales y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Son tiempos en los que debemos estar preparados para poder afrontar unos cambios que son fundamentales.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que tenemos por delante. Una opción de lo más recomendable es estar atentos a unas estafas que llegan cada vez más. Con solo una llamada sin mensaje o una llamada en el que rápidamente se cuelga, pueden acceder a tu teléfono.

Organizaciones como la OCU alertan de esta nueva estafa que se ha convertido en la peor pesadilla de unos usuarios que reciben a través de ella una serie de estafas que pueden vaciar sus cuentas corrientes.

La nueva estafa que llega a tu móvil es esta

Detrás de un nombre japonés y después de haber afectado a miles de personas, llega una nueva estafa que puede afectar a todo el mundo. Sólo necesitas tener un teléfono móvil para sufrir esta estafa que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

El timo de la llamada perdida según la OCU tiene nombre propio: «Llaman y cuelgan. Y devuelves la llamada sin saber que es un truco para hacerte telefonear a un número de tarificación especial y sacarte así algo de dinero. Mucho o poco, es tuyo. Infórmate sobre este engaño, conocido con el sugerente nombre de Wangiri, que significa “llamada y corte» en japonés».

Siguiendo con la misma explicación: «Quizá te ha pasado o le ha sucedido a alguien de tu entorno: te llaman por teléfono y antes de que puedas cogerlo, se corta. Llamas a quien te ha llamado, y nadie contesta al otro lado de la línea. Al ver que no hay respuesta, acabas por colgar… pero entre tanto has llamado (y has mantenido la llamada al menos unos segundos) a un número de tarificación especial, quizá en el extranjero, un número de esos que cobran mucho por el establecimiento de llamada y por el tiempo de conexión. Te han timado y lo peor es que no te das ni cuenta, porque probablemente no repararás en ello hasta que llegue la factura de teléfono, más cara de lo habitual o con llamadas “especiales” fuera de la tarifa que tienes contratada, unas llamadas que no eres consciente de haber hecho. Has caído en la trampa del timo de la llamada perdida».

Sólo podrás escapar de este timo, no devolviendo la llamada. Debes comprobar previamente el número, sabiendo si es o no de una organización, empresa o personas que conozcas o que deba ponerse en contacto contigo. Sin tener claro este teléfono, será imposible que tengas en mente algunas novedades importantes.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en cómo evitarlo. Este tipo de timos son los que marcarán la diferencia. Por lo que, debemos estar muy pendientes de estas estafas que pueden afectarnos en cualquier momento. Los expertos advierten de que puede llegar en cualquier momento y que son altamente perjudiciales para nuestro bolsillo en estos tiempos de crisis.