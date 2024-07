Aviso importante de un camarero: jamás te bebas el vino en un bar si ves esto

Nunca bebas este vino en un bar si ves esto, es lo que dice un camarero que rápidamente se ha convertido en viral en redes sociales. La realidad es que estos días salimos más a comer fuera. Una buena paella o una carne a la brasa con un vino nacional son pequeños placeres que nos permitimos. Sacar la carta de vinos y escoger entre las marcas y las denominaciones de origen nacionales, puede acabar siendo complicado, pero con un poco de suerte conseguiremos salir de esa rutina que rompemos un poco.

Las vacaciones siempre solemos excedernos un poco. Son una vez al año, por lo que quizás descubramos en esos vinos que nos sirven algo extraño. Ese vino por el que has pagado unos euros que normalmente no invertirás en solo una bebida, puede tener algo extraño. La calidad de los vinos españoles nos hace difícil, quizás distinguir un vino de 3 euros, que los hay muy buenos, de uno de 15, aunque este camarero experto nos da un truco para que no nos den nunca más gato por liebre. Toma nota de este truco, te ayudará a beber un buen vino en el bar o restaurante que elijas.

Importante aviso de un camarero

En cualquier bar o restaurante el papel del camarero es fundamental. Él es el encargado de suministrarnos esos manjares en forma de bebidas y comidas que elegimos. La experiencia en cualquier local de restauración depende de un buen camarero y de la manera de trabajar que tiene.

Tan importante es tener un buen cocinero en la cocina, como disponer de un buen camarero en sala que nos permita saber en todo momento qué nos espera y qué debemos ir pidiendo. Nos orienta en las elecciones y en caso de este camarero viral nos puede ahorrar más de un susto de la mano de una serie de detalles que son fundamentales y que deben ser vistos como una manera de ahorrarnos más de un disgusto.

El canal de este camarero se ha convertido en uno de los más vistos, con un detalle que lo cambia todo y quizás nos invite a reflexionar. Será mejor que no te bebas un vino en un bar o restaurante si ves una serie de detalles que quizás te dejen en shock cuando descubras de qué se trata.

Jamás te bebas el vino en un bar si ves esto

Hay algunos detalles que hacen que beber vino en un bar acabe siendo un problema. En esencia, lo que debemos pedir, si es una cena o comida es que nos abran el vino delante. No es desconfianza, es simplemente poder admirar ese delicioso caldo nada más ser destapado, algo que quizás no hacen.

Más allá de si nos descorchan la botella delante o no, hay un detalle de la etiqueta que nos debe llamar la atención. En caso de que esté manchada significa que el vino no corresponde a esa botella. Puede parecer algo extraño, pero puede ser que sea un vino más barato que se coloca en esta a modo de relleno.

Un detalle que puede acabar siendo el que nos indique este cambio que no tiene por qué ser tan malo. Quizás sea de una misma botella, es decir, de la marca idéntica que venga en otro formato y se utilice la botella para rellenar, ya que es más sencillo, algo que este experto no descarta.

También podría deberse a un camarero torpe que ha manchado la botella, aunque para este profesional es algo que no sucede tan a menudo como parece. Es decir, lo más probable es que haya una incidencia en el vino, por lo que, es más recomendable que no lo bebas para evitarte más de un disgusto.

Podrás empezar a identificar estos pequeños detalles a medida que vayas descubriendo la forma de funcionar de determinados locales. No quiere decir que sea una práctica muy común ni mucho menos. Deberíamos levantarnos y aplaudir a estos valientes hosteleros y restauradores que se han mantenido en pie pese a la pandemia y al hecho de estar cerrados semanas o incluso meses.

También deben afrontar unos impuestos enormes, los más altos de Europa, que además se suman al hecho de que no encuentran personal. Nadie quiere trabajar cuando los demás están de fiesta, por lo que son muchos los que están al margen de unos cambios que quizás deberíamos empezar a tener en cuenta.

Admirar a estos empresarios y también a los productores de un vino que tampoco lo tienen fácil. Son tiempos complicados para todos en los que las redes sociales nos enseñan estos trucos para identificar algunos errores en la forma de funcionar de ciertos locales. Podemos no beber el vino o pedir otra cosa si detectamos algo parecido.