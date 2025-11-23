El asombroso castillo de España construido por un albañil que podría ser de Gaudí

Si te apetece hacer una escapada este fin de semana, puedes animarte a visitar el castillo construido por un albañil que podría ser de Gaudí. Se encuentra en la localidad de Santos de Maimona, situada en la provincia de Badajoz. Bautizado como el Capricho de Cotrina, fue construido hace más de tres décadas por Francisco González Gragera, un albañil que quiso cumplir el sueño de su hija pequeña. El resultado es cuanto menos impresionante, ya que el castillo, por sus formas y colores, evoca las obras de Gaudí.

Así es el Capricho de Cotrina

Francisco González Gragera, albañil de profesión, quería construir para su hija pequeña una casa de campo que fuera completamente diferente a las demás. Quería que tuviera la apariencia de un castillo de hadas, y fue así como poco a poco fue construyendo el Capricho de Cotrina, que actualmente es uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

Las obras comenzaron en 1989 y Francisco González Gragera estuvo más de tres décadas trabajando en el proyecto. El castillo está construido a base de mortero de cemento, ladrillo y mampostería de piedra caliza. Además, para que tuviera una apariencia más mágica, revistió el exterior con mosaicos de colores. Ocupa una superficie de 183 metros cuadrados.

El Capricho de Cotrina tiene una apariencia muy similar a las obras de Gaudí, tanto por los mosaicos de colores como por la estructura llena de formas redondeadas y curvas. Además, a la construcción se suman figuras decorativas como flores o serpientes, haciendo que realmente parezca un castillo de hadas.

Respecto al interior, tiene todas las estancias de una casa, ya que Francisco González Gragera concibió el castillo como una casa de campo para su hija. Todo está cuidado hasta el más mínimo detalle, y rodeando el castillo hay un estanque con cascada, un taller de objetos de mármol y una fuente.

Zafra

A escasos kilómetros del Capricho de Cotrina, se encuentra Zafra, uno de los pueblos más bonitos e importantes de la provincia de Badajoz. Una visita 100% recomendable si te gusta la historia y quieres descubrir un patrimonio medieval y renacentista impresionante.

El Palacio de los Duques de Feria es una de las visitas clave, cuyo origen se remonta al siglo XV. Actualmente, tiene la doble condición de Parador de Turismo y monumento histórico.

El Convento de Santa Clara también merece mucho la pena. Aunque es de clausura, hay algunas dependencias parcialmente musealizadas. También se puede entrar en la iglesia, que alberga el panteón familiar de los Duques de Feria.