Alerta máxima de los expertos: este animal es endémico de España y creen que se extinguirá en 12 años

Hay animales que vemos a diario, otros de los que apenas sabemos, y algunos más de los que ni siquiera sabemos que existen hasta que ya es demasiado tarde y terminan extintos. Nos enteramos así, como en este caso, donde los expertos prevén que en unos 12 años deje de existir.

Su nombre es desmán ibérico y es un pequeño mamífero endémico de España, que vive en los ríos de montaña de la península, pero cuya existencia está seriamente amenazada.

Este es el animal que podría desaparecer en 12 años

El desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) es una especie muy peculiar. Se parece a un topo de agua, con una trompa similar a la de un elefante y una cola de rata. Vive en aguas frías y oxigenadas de ríos de montaña, donde se alimenta de larvas y pequeños insectos acuáticos.

Este animalito no supera los 12 centímetros de longitud y pesa alrededor de 70 gramos. Si bien es pequeño, tiene un rol muy importante en el equilibrio de los ecosistemas fluviales de la península.

No obstante, su situación no ha dejado de agravarse con el paso del tiempo. En los últimos 30 años, el desmán ha perdido un 70% de su área de distribución. Las razones son varias. Entre ellas, destaca la contaminación de los ríos, la construcción de embalses que fragmentan su hábitat, el cambio climático y la invasión de especies como el visón americano, que son depredadores del desmán.

El desmán ibérico habita principalmente en las zonas montañosas del norte de España, destacando áreas como los Pirineos, la cordillera Cantábrica y el Sistema Central. También se encuentra en algunos ríos de Galicia y Castilla y León.

¿Qué se está haciendo en España para conservar a este animal en peligro?

Si bien el desmán ibérico está incluido en la lista de especies protegidas, este animal sigue en peligro. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha lanzado varias iniciativas para frenar su desaparición.

Una de las propuestas más importantes es el programa de cría en cautividad, el primero de su tipo para esta especie. Además, se están restaurando ecosistemas acuáticos y erradicando especies invasoras, como su enemigo, el visón americano.

No obstante, las medidas aún no son suficientes. Los proyectos son varios, cada uno mejor que el otro, con un buen planteamiento, pero el dinero y la mano de obra son factores decisivos. Es por ello que los expertos prefieren no mantenerse muy optimistas, sino más realistas, por lo que aseguran que, si no se actúa con mayor rapidez, el desmán ibérico podría extinguirse en sólo 12 años.

Además de los esfuerzos gubernamentales, diversas organizaciones no gubernamentales, como WWF, también están jugando un papel importante en la preservación del desmán ibérico. WWF, en particular, ha organizado encuentros entre expertos y autoridades para debatir y coordinar acciones de conservación, además de aumentar la visibilidad del problema.

¿Qué pasa si se extingue? Además de quedar en el olvido, como los dinosaurios, la salud de los ríos en España y los ecosistemas fluviales sufrirían una pérdida que desencadenaría más efectos negativos. Al final, este animalito es una parte esencial de la biodiversidad de España.